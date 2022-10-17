Смородская: «Конечно, снижение бюджета ограничит развитие „Локомотива“»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что бюджет московского клуба с 2023 года будет снижен.

Сказать, стоит ли делать упор на возрастных игроков или растить свою молодежь, сейчас сложно. «Локомотив» решил пойти таким путём. Будем наблюдать, какие его ждут результаты. Однозначно можно сказать, что главное – это качество игроков.

Конечно, снижение бюджета ограничит развитие команды. Ну а что они думали, всю жизнь так будет? Потратили 42 миллиона евро, и ни одного дельного игрока. Они думали не расплачиваться за это? Это расплата.