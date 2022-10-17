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Смородская: «Конечно, снижение бюджета ограничит развитие „Локомотива“»

вчера, 21:45

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что бюджет московского клуба с 2023 года будет снижен.

Сказать, стоит ли делать упор на возрастных игроков или растить свою молодежь, сейчас сложно. «Локомотив» решил пойти таким путём. Будем наблюдать, какие его ждут результаты. Однозначно можно сказать, что главное – это качество игроков.

Конечно, снижение бюджета ограничит развитие команды. Ну а что они думали, всю жизнь так будет? Потратили 42 миллиона евро, и ни одного дельного игрока. Они думали не расплачиваться за это? Это расплата.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:34
Зачем нам мнение экс-президента? У самой рыло не то что в пуху - там целая бородища! И что-то её много стало в последнее время...
ДСА
ДСА
сегодня в 04:35
Поезд мчится в ФНЛ.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:47
А сколько Ягодка выплатила неустоек уволенным тренерам? Не пробовала подсчитать? И эти миллионы евро тоже выделяло РЖД для развития клуба.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:59
Может воровать меньше будут ?
7hqsfyxnvz4u
7hqsfyxnvz4u
вчера в 22:44
Дегьги это основа
3n5hyphrcajq
3n5hyphrcajq
вчера в 22:03
Ну так радуйся, жаба
Гость
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