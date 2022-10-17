Колосков оценил качество игры в матче ЦСКА и «Спартака»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил качество игры в матче РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
Кроме эмоций, нужно ещё мастерство. В свои 80 лет я тоже могу выйти и эмоционально сыграть. Мастерства футбольного явно не хватает, его невозможно компенсировать большой интенсивностью, большим количеством единоборств и так далее. Первый тайм вчерашнего матча вообще мало был похож на современный футбол. Очень слабый тайм, который нельзя занести в актив одной и второй команды.
Во втором тайме «Спартак» опустил мяч на землю, стал его контролировать, комбинировать большой группой футболистов. Благодаря этому второй тайм получился более зрелищным и стал напоминать хоть как-то современный футбол, но в целом вывод такой: слишком посредственный футбол для дерби.
Соперничество с «Зенитом»? У «Зенита» соперников не осталось. К сожалению. Теоретически – да, практически – нет. Сейчас идёт борьба за второе место.
смотрел по смартфону футбол,
забыв,что за всё он в ответе,
суровую песню завёл
о том,что когда-то бывали
другие в стране времена,
когда мы в Европе играли
и нас не отправили на...
Когда он,умелый воитель,
гасил нечисть левой ногой,
что сам он как руководитель
железною правил рукой;
что верно служил он футболу,
что честно был в партии ЗА..
И тихо склонился он долу
и пала на кафель слеза.
смотрел по смартфону футбол,
забыв,что за всё он в ответе,
суровую песню завёл
о том,что когда-то бывали
другие в стране времена,
когда мы в Европе играли
и нас не отправили на...
Когда он,умелый воитель,
гасил нечисть левой ногой,
что сам он как руководитель
железною правил рукой;
что верно служил он футболу,
что честно был в партии ЗА..
И тихо склонился он долу
и пала на кафель слеза.