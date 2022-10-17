Колосков оценил качество игры в матче ЦСКА и «Спартака»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил качество игры в матче РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

Кроме эмоций, нужно ещё мастерство. В свои 80 лет я тоже могу выйти и эмоционально сыграть. Мастерства футбольного явно не хватает, его невозможно компенсировать большой интенсивностью, большим количеством единоборств и так далее. Первый тайм вчерашнего матча вообще мало был похож на современный футбол. Очень слабый тайм, который нельзя занести в актив одной и второй команды.

Во втором тайме «Спартак» опустил мяч на землю, стал его контролировать, комбинировать большой группой футболистов. Благодаря этому второй тайм получился более зрелищным и стал напоминать хоть как-то современный футбол, но в целом вывод такой: слишком посредственный футбол для дерби.

Соперничество с «Зенитом»? У «Зенита» соперников не осталось. К сожалению. Теоретически – да, практически – нет. Сейчас идёт борьба за второе место.