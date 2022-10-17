Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Колосков оценил качество игры в матче ЦСКА и «Спартака»

вчера, 20:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил качество игры в матче РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

Кроме эмоций, нужно ещё мастерство. В свои 80 лет я тоже могу выйти и эмоционально сыграть. Мастерства футбольного явно не хватает, его невозможно компенсировать большой интенсивностью, большим количеством единоборств и так далее. Первый тайм вчерашнего матча вообще мало был похож на современный футбол. Очень слабый тайм, который нельзя занести в актив одной и второй команды.

Во втором тайме «Спартак» опустил мяч на землю, стал его контролировать, комбинировать большой группой футболистов. Благодаря этому второй тайм получился более зрелищным и стал напоминать хоть как-то современный футбол, но в целом вывод такой: слишком посредственный футбол для дерби.

Соперничество с «Зенитом»? У «Зенита» соперников не осталось. К сожалению. Теоретически – да, практически – нет. Сейчас идёт борьба за второе место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендиректор «Спартака»: «Каждый по-своему оценивает свой багаж»
Сегодня, 10:27
Тарханов: «Думаю, теперь Зиньковский будет почаще выходить на поле»
Сегодня, 08:13
Сёмин высказался о «Золотом мяче» Карима Бензема
Сегодня, 00:43
Канчельскис: «„Золотой мяч“ Бензема получил заслуженно»
Сегодня, 00:22
Колыванов: «У „Зенита“ комплектация выше, чем у других команд чемпионата»
Вчера, 22:49
Смородская: «Конечно, снижение бюджета ограничит развитие „Локомотива“»
Вчера, 21:45
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:10
.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:32
Сидел ветеран в туалете,
смотрел по смартфону футбол,
забыв,что за всё он в ответе,
суровую песню завёл

о том,что когда-то бывали
другие в стране времена,
когда мы в Европе играли
и нас не отправили на...

Когда он,умелый воитель,
гасил нечисть левой ногой,
что сам он как руководитель
железною правил рукой;

что верно служил он футболу,
что честно был в партии ЗА..
И тихо склонился он долу
и пала на кафель слеза.
lotsman
lotsman
вчера в 21:00
Всё правильно сказал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Старенький он уже...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 