Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о текущем уровне игры «сине-бело-голубых».
Отыграть чемпионат без поражений – это хорошо, но не думаю, что перед «Зенитом» стоит такая задача. Петербуржцы должны в первую очередь играть стабильно во всех матчах и не терять очки в играх с аутсайдерами. Сейчас будет зимняя пауза, будут сборы. В это время и «Спартак», и ЦСКА могут купить сильных игроков, наиграть какие-то схемы.
Не думаю, что в этом году для остальных команд второе место будет приравниваться к первому. Они в принципе не могут приравниваться. За серебряные медали поборются клубы, которые ставят самые высокие задачи – ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». У Карпина в этом году очень хорошая команда, они могут побороться за вторую строчку в турнирной таблице. Но какой-то особый вес в этом году серебряные медали не будут иметь.