Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»

Бывший футболист «Зенита» высказался о текущем уровне игры «сине-бело-голубых».

Отыграть чемпионат без поражений – это хорошо, но не думаю, что перед «Зенитом» стоит такая задача. Петербуржцы должны в первую очередь играть стабильно во всех матчах и не терять очки в играх с аутсайдерами. Сейчас будет зимняя пауза, будут сборы. В это время и «Спартак», и ЦСКА могут купить сильных игроков, наиграть какие-то схемы.