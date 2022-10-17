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Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»

вчера, 17:57

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о текущем уровне игры «сине-бело-голубых».

Отыграть чемпионат без поражений – это хорошо, но не думаю, что перед «Зенитом» стоит такая задача. Петербуржцы должны в первую очередь играть стабильно во всех матчах и не терять очки в играх с аутсайдерами. Сейчас будет зимняя пауза, будут сборы. В это время и «Спартак», и ЦСКА могут купить сильных игроков, наиграть какие-то схемы.

Не думаю, что в этом году для остальных команд второе место будет приравниваться к первому. Они в принципе не могут приравниваться. За серебряные медали поборются клубы, которые ставят самые высокие задачи – ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». У Карпина в этом году очень хорошая команда, они могут побороться за вторую строчку в турнирной таблице. Но какой-то особый вес в этом году серебряные медали не будут иметь.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:59
Или "доморощенные бразильянцы" разбредутся по всему миры,аки тараканы.
pomor45
pomor45
вчера в 19:59
Все твердят о важности воспитания своих игроков, а на деле всё кончается трансферным состязанием: кто купит игроков получше, чем у остальных, тот и со щитом. Это дорога в НИКУДА!
lotsman
lotsman
вчера в 18:51
Впереди ещё семнадцать туров и ЦСКА со Спартаком ещё отказались от борьбы. Думаю что борьба за чемпионство ещё впереди.
gh4a3mk633qh
gh4a3mk633qh
вчера в 18:21
Зачем им выкладываться когда есть задел
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:05
В каждой игре надо стараться выиграть матч, забивать голы.
vc73n4g97nrh
vc73n4g97nrh
вчера в 17:58
С чего бы это вдруг?
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