Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступление игроков «красно-белых» и в матче РПЛ против ЦСКА (2:2).

Зиньковский, считаю, является одним из самых талантливых мальчиков в «Спартаке» на сегодняшний день в линии полузащиты. Абаскалю надо ставить его сразу в стартовый состав, чтобы он постоянно играл. Парень очень быстрый, техничный, скоростной, проводит очень большой объём работы на футбольном поле.

Что касается Соболева, то, наверное, не зря его признают ежемесячно лучшим футболистом. Действительно, он добился всего того, что мы мечтали увидеть от него – результативность, прекрасная обработка мяча и угроза воротам соперника. Его второй гол – классический. Не говорю уже про гол Зиньковского великолепным ударом. Не могу обвинить Акинфеева.