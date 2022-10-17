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Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»

вчера, 18:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступление игроков «красно-белых» Александра Соболева и Антона Зиньковского в матче РПЛ против ЦСКА (2:2).

Зиньковский, считаю, является одним из самых талантливых мальчиков в «Спартаке» на сегодняшний день в линии полузащиты. Абаскалю надо ставить его сразу в стартовый состав, чтобы он постоянно играл. Парень очень быстрый, техничный, скоростной, проводит очень большой объём работы на футбольном поле.

Что касается Соболева, то, наверное, не зря его признают ежемесячно лучшим футболистом. Действительно, он добился всего того, что мы мечтали увидеть от него – результативность, прекрасная обработка мяча и угроза воротам соперника. Его второй гол – классический. Не говорю уже про гол Зиньковского великолепным ударом. Не могу обвинить Акинфеева.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:27
Ну это проблемы Акинфеева, что он перестал тащить дальние удары. Зиньковский и раньше забивал издалека за Крылья, так что с этим у него полный порядок.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:12
Вообще-то я писал о Зиньковском.
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:31
Да-да, 8 матчей подряд уже мяч удачно ложится Соболеву.
Внимательнее надо за футболом и статистикой следить. Чалову такая результативность и не снилась ))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:07
Скоро превратится в Дзюбу...
pomor45
pomor45
вчера в 19:44
Чтобы скорее испортить человека, надо его усиленно хвалить. Примеров хоть отбавляй, начиная с Кокорина.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:37
"...он добился всего того, что мы мечтали увидеть от него..." - вершина достигнута, теперь опять вниз.
cska1948
cska1948
вчера в 19:36
ОДИН раз за тайм мяч удачно лёг на ногу, а разговоров теперь на неделю.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:27
Буратиньо свинтил в Турцию, так теперь нового "идола" нашли. Желаемое за действительное, так сказать, выдают.
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 19:25
Ну да....Зениту то все мюллер с грЯзьпромом выкладывают))
Izmar
Izmar
вчера в 19:20
А чего такого добился Плаксивый? Очередной глупый пиар.
Boricku
Boricku
вчера в 19:08, ред.
Дельфинчег - это кумличенка с ростова
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:05
Воспитанники школы "Спартака" нынче на коне. Дважды отставник Федун доволен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:04
Зиньковский больше созидатель по мне. Когда ставить его лучше знать тренеру. У меня такое чувство, если выпустить его сразу, он может растворится в игровой суете. Тут надо смотреть с кем, когда играет Спартак. Спорное мнение конечно.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:58
Дельфинчик ты наш...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:58
Неплохо сыгрались.
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