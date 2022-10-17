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Кавазашвили: «С этими защитниками „Спартак“ находится в ужасной ситуации»

вчера, 20:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал защитника «красно-белых» Миху Мевлю за его игру в обороне в матче РПЛ против ЦСКА (2:2).

У меня есть замечания к Селихову. Его неуверенная игра с ЦСКА была наглядно видна. И защита… Если бы не Джикия! С этими защитниками «Спартак» находится в ужасной ситуации. Появление Мевли – это не для нашей команды, от него надо срочно избавляться. У меня такое мнение, как у профессионального футболиста. Будь я сейчас вратарём в «Спартаке», я бы ему не доверял бы ни в чём.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:45
Давно надо было Гоцюка взять и голова не болела б.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:16
Опять старая телепередача всплыла-"Если бы я был начальником".
Capral
Capral
вчера в 21:04
У Спартака еще не самая плохая защита. Интересно, что Анзор сказал бы про защиту ДИНАМО. Представляю....
Izmar
Izmar
вчера в 20:53
Это очень хорошо, достойно займут место во второй восьмерке. Мевле в помощники еще парочку таких же.
Гость
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