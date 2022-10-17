Кавазашвили: «С этими защитниками „Спартак“ находится в ужасной ситуации»

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал защитника «красно-белых» за его игру в обороне в матче РПЛ против ЦСКА (2:2).

У меня есть замечания к Селихову. Его неуверенная игра с ЦСКА была наглядно видна. И защита… Если бы не Джикия! С этими защитниками «Спартак» находится в ужасной ситуации. Появление Мевли – это не для нашей команды, от него надо срочно избавляться. У меня такое мнение, как у профессионального футболиста. Будь я сейчас вратарём в «Спартаке», я бы ему не доверял бы ни в чём.