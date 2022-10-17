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Бушманов: «Зобнину не стоит кому-то предъявлять претензии»

вчера, 21:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о матче РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

Хорошая игра. Думаю, матч удался. Болельщикам матч должен был понравиться. Эмоции, страсти, голы.

Думаю, Зобнину нужно было доигрывать этот эпизод. Зобнину не стоит кому-то предъявлять претензии. Понятно, Рома видел лежащего игрока армейцев, хотел игру остановить, но надо было по-другому действовать. Помимо этой потери мяча были потом проблемы – Мевля допустил грубую ошибку.

Что касается эпизода с Промесом, это не удаление. Там не было грубого приёма или сильного удара. Эмоции, напряжение, первые минуты матча. Промес был не прав, но Карасёв правильно разобрался и ограничился жёлтой карточкой.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:15
Ни кто не хочет говорить о том насколько правильно Карасёв разобрался с Соболевым, показав ему ЖК , а не КК.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:59
Сказка Зобнина про фэйр - плей уже набила оскомину.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:35
Рома,ты зачем полез
на поляну МЧС???
Лучше бы играл в футбол,
коли ты в "Спартак" пришёл.
tz5wh66797wy
tz5wh66797wy
вчера в 22:15
Зобные, почему-то, считает себя звездой
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:13
У Зобнина слишком завышена самооценка...
А вот футбольный интеллект весьма ограничен.
Хорошие пасы он, конечно, отдаёт, но очень редко.
Гораздо чаще у него эти самые пасы не получаются...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:12
На себя надо обижаться.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:22
А спартачи продолжают ...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:22, ред.
Зобнин сам виноват....игру может остановить только свисток судьи ...а не его хотелки.
Гость
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