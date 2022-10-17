Бушманов: «Зобнину не стоит кому-то предъявлять претензии»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о матче РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
Хорошая игра. Думаю, матч удался. Болельщикам матч должен был понравиться. Эмоции, страсти, голы.
Думаю, Зобнину нужно было доигрывать этот эпизод. Зобнину не стоит кому-то предъявлять претензии. Понятно, Рома видел лежащего игрока армейцев, хотел игру остановить, но надо было по-другому действовать. Помимо этой потери мяча были потом проблемы – Мевля допустил грубую ошибку.
Что касается эпизода с Промесом, это не удаление. Там не было грубого приёма или сильного удара. Эмоции, напряжение, первые минуты матча. Промес был не прав, но Карасёв правильно разобрался и ограничился жёлтой карточкой.
на поляну МЧС???
Лучше бы играл в футбол,
коли ты в "Спартак" пришёл.
на поляну МЧС???
Лучше бы играл в футбол,
коли ты в "Спартак" пришёл.
А вот футбольный интеллект весьма ограничен.
Хорошие пасы он, конечно, отдаёт, но очень редко.
Гораздо чаще у него эти самые пасы не получаются...
А вот футбольный интеллект весьма ограничен.
Хорошие пасы он, конечно, отдаёт, но очень редко.
Гораздо чаще у него эти самые пасы не получаются...