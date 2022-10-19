Канчельскис: «Когда Кокорин играл в сборной, он был нападающим номер один»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
Вероятность вызова есть. Если тренер хочет его видеть, пускай. Сейчас самое время просматривать кандидатов, молодежь. При всём том, что было, Кокорин, когда играл в сборной, был нападающим номер один. Потом сложилась ситуация — все её знаем. Сейчас всё зависит от видения главного тренера. Тем более игры будут товарищеские — результат не давит. Наоборот, надо больше игроков вызывать, просматривать. Захочет — приедет, не захочет — его личное решение. Пускай думает сам.
Вы про это высказывание?)
Вы про это высказывание?)
Заголовок как то не сходится. Может быть правильно написать: "Когда Кокорин играл в сборной"?
Заголовок как то не сходится. Может быть правильно написать: "Когда Кокорин играл в сборной"?
«Мне не интересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает — это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол. Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо, то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл. Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!»
Не могу понять Канчельскиса.
«Мне не интересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает — это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол. Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо, то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл. Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!»
Не могу понять Канчельскиса.