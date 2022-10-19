Канчельскис: «Когда Кокорин играл в сборной, он был нападающим номер один»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Ариса» .

Вероятность вызова есть. Если тренер хочет его видеть, пускай. Сейчас самое время просматривать кандидатов, молодежь. При всём том, что было, Кокорин, когда играл в сборной, был нападающим номер один. Потом сложилась ситуация — все её знаем. Сейчас всё зависит от видения главного тренера. Тем более игры будут товарищеские — результат не давит. Наоборот, надо больше игроков вызывать, просматривать. Захочет — приедет, не захочет — его личное решение. Пускай думает сам.