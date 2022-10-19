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Канчельскис: «Когда Кокорин играл в сборной, он был нападающим номер один»

19 октября 2022, 16:41

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Вероятность вызова есть. Если тренер хочет его видеть, пускай. Сейчас самое время просматривать кандидатов, молодежь. При всём том, что было, Кокорин, когда играл в сборной, был нападающим номер один. Потом сложилась ситуация — все её знаем. Сейчас всё зависит от видения главного тренера. Тем более игры будут товарищеские — результат не давит. Наоборот, надо больше игроков вызывать, просматривать. Захочет — приедет, не захочет — его личное решение. Пускай думает сам.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 октября в 20:15
Канчельскис о Кокорине: «Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол. Пускай закроет рот и не открывает его!»
Andrei Galash
Andrei Galash
19 октября в 18:39
Хоть наша сборная сейчас, мягко говоря" не очень, но таких "супер-форвардов" ей точно не надо.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 октября в 18:05
Только ничем не запомнился
протон
протон ответ Союзник противников (раскрыть)
19 октября в 17:43
- В данном матче буду болеть за "Спартак" - "Ливерпуль" мои извечные враги на футбольном поле - и в "Манчестер Юнайтед", и в "Эвертоне" доводилось играть против "Ливерпуля" принципиальные матчи, дерби, поэтому пожелаю удачи "Спартаку". Если бы красно-белые играли против "Манчестера", конечно, я бы болел за "МЮ".

Вы про это высказывание?)
112910415
112910415
19 октября в 17:39
долго ли он был таковым ?
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
19 октября в 17:39
Он сам себя не понимает.Но самую умную вещь он сказал в матче "Ливерпуль"-"Спартак".
протон
протон
19 октября в 17:02
Канчельскис: "когда Кокорин играть в сборной, он был нападающим номер один".

Заголовок как то не сходится. Может быть правильно написать: "Когда Кокорин играл в сборной"?
нечитайло
нечитайло
19 октября в 16:54
Когда то и мы были кучерявые
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
19 октября в 16:53
протон
протон
19 октября в 16:50
Канчельскис:
«Мне не интересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает — это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол. Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо, то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл. Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!»

Не могу понять Канчельскиса.
v77cx9agr6r7
v77cx9agr6r7
19 октября в 16:45
Это было слишком давно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 октября в 16:44
Да Канчельскис просто туповат
Гость
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