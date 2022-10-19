Непомнящий — о поступке Федотова: «При чём тут КДК?!»

Российский тренер считает, что КДК РФС не нужно применять санкции к главного тренеру ЦСКА после его конфликта с наставником «Спартака» .

Считаю, это вообще неправильно обсуждать. После матча могут быть эмоции, но при чем тут КДК ?! Двое мужчин что‑то сказали или сделали… Уверен, через день они будут нормально разговаривать друг с другом — и всё на этом закончится. Почему‑то игрокам можно проявлять эмоции, а тренерам нельзя!

Для меня это совсем другое, мне как‑то воспитание не позволяло вступать в подобные конфликты, но я понимаю сегодняшние реалии. Бывали моменты, когда соперник пытался провоцировать, но я на это не реагировал — вот и всё.