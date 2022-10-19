Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Непомнящий — о поступке Федотова: «При чём тут КДК?!»

19 октября 2022, 14:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что КДК РФС не нужно применять санкции к главного тренеру ЦСКА Владимиру Федотову после его конфликта с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Считаю, это вообще неправильно обсуждать. После матча могут быть эмоции, но при чем тут КДК?! Двое мужчин что‑то сказали или сделали… Уверен, через день они будут нормально разговаривать друг с другом — и всё на этом закончится. Почему‑то игрокам можно проявлять эмоции, а тренерам нельзя!

Для меня это совсем другое, мне как‑то воспитание не позволяло вступать в подобные конфликты, но я понимаю сегодняшние реалии. Бывали моменты, когда соперник пытался провоцировать, но я на это не реагировал — вот и всё.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Быстров — о новом формате Кубка России: «Продуманности никакой»
Сегодня, 10:43
Кечинов: «Абаскаль – любимец фанатов „Спартака“»
Сегодня, 09:47
Быстров: «Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах Ивана»
Сегодня, 09:30
Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»
Сегодня, 08:56
Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»
Сегодня, 00:29
Сергеев: «Победили, но хотели сделать это крупно»
Сегодня, 00:08
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:59
Ага, не трактуете. Это я, а не вы разделил, перед Законом, людей на публичных и простых смертных.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:44, ред.
Я не трактую законы...просто наблюдения как эти законы применяются в реальной жизни...так что Федотову надо следить за своей речью, когда он у руля серьёзной команды...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:38
По вашей логике, если Д.Назаров, публичная личность, на стадионе, в сердцах, выругается матом, то его накажут. А если это же сделает сидящий рядом с ним рядовой болельщик, то он останется безнаказанным? Интересная трактовка Закона.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:36, ред.
Все равны...но публичные люди ровнее)...в общем то любого можно привлечь...зависит от желания, заявления и предоставленных доказательств правонарушения...как то так)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:35
Вы же сами привели в пример Закон, который не делит людей на публичных и простых смертных. Перед Законом ВСЕ равны! Или нет?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:32, ред.
Повторюсь...тренер лицо команды...супер публичная личность...что "позволено" простому болельщику тренеру непозволительно...неужели это непонятно?)...тем более что это не тренировка а официальный матч и орал Федотов не на своих футболистов, а на футболиста и тренера Спартака...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:32
Это вряд ли. А вот Абаскалю за то, что он вышел за пределы тех. зоны штраф ТОЧНО будет.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:29
Я вам говорю не про Законы РФ, а про реальную жизнь. Стадион общественное место? Там мат стоит такой, что в телевизионном эфире слышно! А теперь скажите мне, многих футболистов или зрителей наказали за нецензурную брань на стадионе, который является общественным местом?
Тренировочное поле футбольной команды общественное место? Вы можете себе представить тренировку российских тренеров и игроков без мата? Да они скорей профессию поменяют, чем откажутся от мата.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:22, ред.
До 15 суток ареста Федоту светит)...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:20
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 09:19
      Futurista
      Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 09:18, ред.
      Серьёзно?)...Напишите мне что нибудь матом и вас забанят...в публичном поле мат запрещён...
      Для справки: За нецензурную брань в общественном месте предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
      cska1948
      cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 09:14
      В России мат давно уже перестал быть ругательством. Он служит для связки слов в предложении для более яркого восприятия того, о чём говорит собеседник.
      nik9373
      nik9373
      19 октября в 17:54
      Специально для Непомнящего объясняю- за базаром надо следить, независимо от воспитания. А то ведь и спросить могут.
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ ABir (раскрыть)
      19 октября в 17:48
      А у Абаскаля оно есть? Он чего прыгал то на бровке и пытался к Федотову прорваться?
      ABir
      ABir
      19 октября в 17:40
      Ключевое слово в словах непомнящего: воспитание.
      Знатог
      Знатог
      19 октября в 16:45
      "Двое мужчин что‑то сказали или сделали…" Эти двое мужчин - официальные лица, находящиеся при исполнении обязанностей. А не двое мужчин, пьющие бутылку во дворе. Есть разница.
      Futurista
      Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      19 октября в 16:27
      Судя по игре с "детьми" из Ростова бубенцы там учебные)...
      makkie
      makkie ответ Futurista (раскрыть)
      19 октября в 16:26
      Мне кажется, он думает, что Fair Play - испанское слово и никто не знает его значения )))
      И еще ты открыл ему, что в цска играют иностранцы, оказывается. Наверное он думал, что Федотов и с ними на русском языке вперемешку с матом объясняется. Хотя тот же Карраскаль вполне по-испански послал Федотова во время замены. И обозвал одним неприличным словом )))
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      19 октября в 16:25
        makkie
        makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        19 октября в 16:24
          gwynb1eidd
          gwynb1eidd ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
          19 октября в 16:16
          то есть тренер это не такой же участник матча, как футболист?
          Futurista
          Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
          19 октября в 16:00, ред.
          Странно, что ты так считаешь...из тех кто был в тот день в составе ЦСКА как минимум трое футболистов ЦСКА из Чили, Колумбии и Парагвая говорят на испанском...значит и переводчик испанского тоже есть в ЦСКА...
          да кстати Гайч аргентинец, тоже говорит на испанском...был на скамейке...
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Futurista (раскрыть)
          19 октября в 15:53
          Подхватили слова Федотова потому, что он говорит на доступном для всех нас РУССКОМ языке, а что бубнил ваш попрыгунчик на своём испанском никому не известно и никто не расшифрует.
          sv_1969
          sv_1969
          19 октября в 15:27
            oFANATo
            oFANATo
            19 октября в 15:25
              Futurista
              Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
              19 октября в 15:24, ред.
              Насчёт Заремы я лишь сказал, что по справедливости она имеет право высказываться, как и любой другой человек...наши тренеры никого не оскорбляют...а экспрессия в поведении это часть любого спорта...рамок приличия никто из тренеров Спартака не переходил...
              ЦСКА ПЕРВЫЙ
              ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Futurista (раскрыть)
              19 октября в 15:21
              Почему ты считаешь, что ваши мысли ценные особенно от таких персон как зулейха федуновская и выходки ваших тренеров а наши мысли всегда тупые и глупые?
              Futurista
              Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
              19 октября в 15:20, ред.
              Как ситуацию с Пруцевым оцениваете?)...это тоже по вашему нормально и ничего такого?)...матом орать на игроков чужой команды обвиняя в симуляции...
              cska1948
              cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
              19 октября в 15:18
              То-то ваше "лицо команды" скачет как кузнечик и пристаёт к серьёзным людям с глупыми вопросами. Вот и получи в ответ.
              Гость
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               