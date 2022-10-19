Непомнящий — о поступке Федотова: «При чём тут КДК?!»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что КДК РФС не нужно применять санкции к главного тренеру ЦСКА Владимиру Федотову после его конфликта с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.
Считаю, это вообще неправильно обсуждать. После матча могут быть эмоции, но при чем тут КДК?! Двое мужчин что‑то сказали или сделали… Уверен, через день они будут нормально разговаривать друг с другом — и всё на этом закончится. Почему‑то игрокам можно проявлять эмоции, а тренерам нельзя!
Для меня это совсем другое, мне как‑то воспитание не позволяло вступать в подобные конфликты, но я понимаю сегодняшние реалии. Бывали моменты, когда соперник пытался провоцировать, но я на это не реагировал — вот и всё.
Тренировочное поле футбольной команды общественное место? Вы можете себе представить тренировку российских тренеров и игроков без мата? Да они скорей профессию поменяют, чем откажутся от мата.
Тренировочное поле футбольной команды общественное место? Вы можете себе представить тренировку российских тренеров и игроков без мата? Да они скорей профессию поменяют, чем откажутся от мата.
Для справки: За нецензурную брань в общественном месте предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
Для справки: За нецензурную брань в общественном месте предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
И еще ты открыл ему, что в цска играют иностранцы, оказывается. Наверное он думал, что Федотов и с ними на русском языке вперемешку с матом объясняется. Хотя тот же Карраскаль вполне по-испански послал Федотова во время замены. И обозвал одним неприличным словом )))
И еще ты открыл ему, что в цска играют иностранцы, оказывается. Наверное он думал, что Федотов и с ними на русском языке вперемешку с матом объясняется. Хотя тот же Карраскаль вполне по-испански послал Федотова во время замены. И обозвал одним неприличным словом )))
Кузьмич не врубился, там мужик Федотов а оппонент гей из европы как бы не мужик и не баба.
_________________________
Вижу исключительно умную и рассудительную мысль.
Философы и поэты бы восхитились!)
Кузьмич не врубился, там мужик Федотов а оппонент гей из европы как бы не мужик и не баба.
_________________________
Вижу исключительно умную и рассудительную мысль.
Философы и поэты бы восхитились!)
да кстати Гайч аргентинец, тоже говорит на испанском...был на скамейке...
да кстати Гайч аргентинец, тоже говорит на испанском...был на скамейке...