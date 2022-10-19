Кавазашвили: «Если Карпин захочет, он пригласит Кокорина в сборную России»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в сборную России нападающего «Арис» .

Если Карпин надеется на Кокорина, значит, к этому есть какие-то предпосылки. Зря он говорить об этом не будет. Значит, он наблюдает за Кокориным. Главное, что сейчас Кокорин забивает, он приходит в норму. Ему нужна уверенность.

Кокорин — талантливый футболист, но по своей глупости он талант растерял. Если Карпин захочет, то он обязательно пригласит Кокорина в сборную. Уверен, Саша оправдает доверие. Деваться ему некуда.