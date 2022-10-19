Кавазашвили: «Если Карпин захочет, он пригласит Кокорина в сборную России»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в сборную России нападающего «Арис» Александра Кокорина.
Если Карпин надеется на Кокорина, значит, к этому есть какие-то предпосылки. Зря он говорить об этом не будет. Значит, он наблюдает за Кокориным. Главное, что сейчас Кокорин забивает, он приходит в норму. Ему нужна уверенность.
Кокорин — талантливый футболист, но по своей глупости он талант растерял. Если Карпин захочет, то он обязательно пригласит Кокорина в сборную. Уверен, Саша оправдает доверие. Деваться ему некуда.
И все сразу с ума посходили, пошли разговоры о вызове его в сборную.
Осталось чемпионаты Финляндии, Эстонии, Гибралтара и Сан-Марино прошерстить, нет ли там кого-нибудь из пропавших футболистов найдём.
Сборная сейчас отстранена от турниров и пока неясно когда нас допустят, но уже извечно, что нас не будет на Евро 2024.
Так надо строить новую команду с прицелом на будущее.
Вообще надо старше 30 лет в сборную не вызывать.
И все сразу с ума посходили, пошли разговоры о вызове его в сборную.
Осталось чемпионаты Финляндии, Эстонии, Гибралтара и Сан-Марино прошерстить, нет ли там кого-нибудь из пропавших футболистов найдём.
Сборная сейчас отстранена от турниров и пока неясно когда нас допустят, но уже извечно, что нас не будет на Евро 2024.
Так надо строить новую команду с прицелом на будущее.
Вообще надо старше 30 лет в сборную не вызывать.