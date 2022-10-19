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«Есть Тюкавин». Орещук — о возможном уходе Смолова из «Динамо»

19 октября 2022, 15:24

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном уходе из московского клуба нападающего Федора Смолова.

Есть же Тюкавин. Надеюсь, клуб сможет еще взять одного нападающего. Если у Федора есть предложение от другого клуба, то нужно идти. В Турции сейчас много не платят, а Смолов в «Динамо» хорошо зарабатывает. Готов ли он падать по зарплате? Дзюба поехал, но не все хорошо у него там. Когда Федор уезжал в Испанию, можно было жертвовать финансами, потому что играешь против «Барселоны», «Реала». Сейчас у Смолова заканчивается контракт, и пойдут разговоры о разных предложениях.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
19 октября в 17:19
А есть ли гарантии, что ему оставят ту же зарплату. Лично я сомневаюсь.
Capral
Capral
19 октября в 16:51
Смолов- лидер, а Тюкавин молодой и неопытный. С ролью лидера не справится. Нельзя Смолова отпускать.
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 15:29
Ему и в Динамо неплохо.
Ironigor
Ironigor
19 октября в 15:26
Зачем Фёдору куда-то уходить. Он в шоколаде 🍫 в Динамо.
И как говорится от добра, добра не ищут.
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