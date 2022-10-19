«Есть Тюкавин». Орещук — о возможном уходе Смолова из «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» высказался о возможном уходе из московского клуба нападающего .

Есть же Тюкавин. Надеюсь, клуб сможет еще взять одного нападающего. Если у Федора есть предложение от другого клуба, то нужно идти. В Турции сейчас много не платят, а Смолов в «Динамо» хорошо зарабатывает. Готов ли он падать по зарплате? Дзюба поехал, но не все хорошо у него там. Когда Федор уезжал в Испанию, можно было жертвовать финансами, потому что играешь против «Барселоны», «Реала». Сейчас у Смолова заканчивается контракт, и пойдут разговоры о разных предложениях.