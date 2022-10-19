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Бышовец — о Федотове: «Я бы не стал обращать внимание на этот конфликт»

19 октября 2022, 15:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура РПЛ.

Стоит ли уделять этому конфликту внимание? Не думаю. Есть примеры, когда тренеры и более высокого уровня плохо ладили друг с другом. Это вполне естественно, подобное встречается во всех сферах жизни. Можно вспомнить, какие были отношения у Есенина и Маяковского, Корнея Чуковского и Агнии Барто… Я уж не говорю о художниках. То же самое происходит у нас в футболе, ведь тренеры отстаивают свои принципы, свое игровое кредо. Вспомните хотя бы Арсена Венгера и Жозе Моуриньо! Я бы не стал обращать на это внимания, ничего особенного не произошло. Не увидел здесь ничего оскорбительного.

Да, Абаскаль действительно маленького роста. Но он тренер — и он это доказывает! В конце концов, он сумел даже обыграть «Зенит» — и это после очень болезненного поражения в Суперкубке. Это значит, что у него достаточно воли, что команда его приняла.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 20:35
Рано или поздно, но рыжий всё равно схлопочет. К тому же, он и не свинья, а петух. Так и голы празднует, выставив петушиную грудь колесом.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
19 октября в 20:26
Вся проблема, что вы защищаете своего, хотя в данном моменте Абаскаль провокатор, а Федотов поддался на эту провокацию.
При этом я вам ничего собственно доказать то и не пытался, я просто высказал своё мнение. А вот вам доказать мне свою ,,правоту" точно не удалось.
При этом сами же говорите, что провокатором был Абаскаль, так как он пытался, что то там сказать тренеру другой команды в перерыве.
Федотов просто не хотел с ним общаться, а Абаскаль лез в наглую.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
19 октября в 18:50
Если человек напоминает о факте фер-плея, а ты называешь это провокацией, то твоя позиция мне понятна и дальнешая дискуссия по этому поводу бесполена. Всего доброго.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
19 октября в 18:05, ред.
Ну во первых речь шла не о пользователей данного ресурса, а про высказывания из стана Спартака и ЦСКА, а так же бывших игроков этих клубов и известных болельщиков.

Даже Зарема, какой бы она ущербной на ум не была, является известной болельщицей или фанаткой Спартака или просто пиарится на этом, но факт остаётся фактом.

Но, а теперь давайте вернёмся на страницы соккера, в самое начало и по сей день. Зайдите на любую новость про этот матч и зацените сколько оскорбительных комментариев в сторону Федотова. Да и почитайте мои комментария по этому поводу.

Я нигде не оправдывал Федотова, я лишь говорил, что стоит посмотреть на это с двух сторон.

По сути Абаскаль выступил провокатором, а Федотов не сдержался.

Тут нет правых, тут есть только виноватые.

Ну а спартачи и армейцы неудивительно, что защищают каждый своего, вот только объективности там мало.

Надеюсь вы поняли, а заодно повнимательнее изучите вопрос объективно, а не с одной "своей единственной правильной стороны"!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 17:49
Пора бы уже точку поставить в этом "деле".
Много шума из ничего.(с)
ABir
ABir
19 октября в 17:43
Пробелы в воспитании Федотова на лицо
Сп62
Сп62
19 октября в 17:29, ред.
Бышовец сравнивает божий дар с яичнецей. Великие люди отстаивали свои принципы, свои позиции. А что отстаивал Федотов? Смешно.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
19 октября в 17:26
Посчитай, сколько комментариев от спартачей и сколько от армейцев в защиту хамства.
Ironigor
Ironigor
19 октября в 16:23
Вот и правильно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 октября в 16:20, ред.
Да, Абаскаль действительно маленького роста
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1332733/byshovec-anatoliy-fedotov-vladimir-v 19.10.2022. Дело не в его росте и даже не в том, что он рыжий. Дело в том. что он провокатор. Он орал на Федотова, зная, что орать то нужно на Зобнина. который не выбил мяч в аут. Это осознанная и преднамеренная провокация, на которую Федотов ответил как мужик. Не оттащили бы рыжего . ответ был бы более убедительным в виде несмываемого грима на роже рыжего. Гейропейские замашки в Европе катят. а у нас нет.
Варвар7
Варвар7
19 октября в 16:10
Кто ещё из экспертов, ветеранов, корифеев не высказался по этому поводу? Может уже хватит муссировать эту тему? В футболе так много интересных тем!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 октября в 16:01
Окажись на месте Федотова Абаскаль, его втоптали бы в грязь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 15:55
Никто кроме спартачей не обращае внимания и не раздувает, обидели видители их девочку.
sir_Alex
sir_Alex
19 октября в 15:52
Светоч прав, раздули из мухи слона. Пусть Федотов извинится и дело с концом.
Байкал-38
Байкал-38
19 октября в 15:50
Так в ЦСКА особо на это и не обращают внимание, но около футбольному Спартаку этот скандал нужен, ну не могут они без этого.
Взять ту же Зарему, ну высказалась она на эмоциях, но нет же она теперь ещё пол года эту тему мусолить будет выставляя на показ своё скудное умное развитие.
Федун бы хоть таблетки ей какие-нибудь купил.
КЭТиК
КЭТиК
19 октября в 15:40
Это телевидение конфликт раздуло.
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