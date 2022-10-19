Бышовец — о Федотове: «Я бы не стал обращать внимание на этот конфликт»

Бывший тренер сборной России прокомментировал слова главного тренера ЦСКА в адрес наставника «красно-белых» в матче 13-го тура РПЛ .

Стоит ли уделять этому конфликту внимание? Не думаю. Есть примеры, когда тренеры и более высокого уровня плохо ладили друг с другом. Это вполне естественно, подобное встречается во всех сферах жизни. Можно вспомнить, какие были отношения у Есенина и Маяковского, Корнея Чуковского и Агнии Барто… Я уж не говорю о художниках. То же самое происходит у нас в футболе, ведь тренеры отстаивают свои принципы, свое игровое кредо. Вспомните хотя бы Арсена Венгера и Жозе Моуриньо! Я бы не стал обращать на это внимания, ничего особенного не произошло. Не увидел здесь ничего оскорбительного.

Да, Абаскаль действительно маленького роста. Но он тренер — и он это доказывает! В конце концов, он сумел даже обыграть «Зенит» — и это после очень болезненного поражения в Суперкубке. Это значит, что у него достаточно воли, что команда его приняла.