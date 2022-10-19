Бышовец — о Федотове: «Я бы не стал обращать внимание на этот конфликт»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура РПЛ.
Стоит ли уделять этому конфликту внимание? Не думаю. Есть примеры, когда тренеры и более высокого уровня плохо ладили друг с другом. Это вполне естественно, подобное встречается во всех сферах жизни. Можно вспомнить, какие были отношения у Есенина и Маяковского, Корнея Чуковского и Агнии Барто… Я уж не говорю о художниках. То же самое происходит у нас в футболе, ведь тренеры отстаивают свои принципы, свое игровое кредо. Вспомните хотя бы Арсена Венгера и Жозе Моуриньо! Я бы не стал обращать на это внимания, ничего особенного не произошло. Не увидел здесь ничего оскорбительного.
Да, Абаскаль действительно маленького роста. Но он тренер — и он это доказывает! В конце концов, он сумел даже обыграть «Зенит» — и это после очень болезненного поражения в Суперкубке. Это значит, что у него достаточно воли, что команда его приняла.
Взять ту же Зарему, ну высказалась она на эмоциях, но нет же она теперь ещё пол года эту тему мусолить будет выставляя на показ своё скудное умное развитие.
Федун бы хоть таблетки ей какие-нибудь купил.
Взять ту же Зарему, ну высказалась она на эмоциях, но нет же она теперь ещё пол года эту тему мусолить будет выставляя на показ своё скудное умное развитие.
Федун бы хоть таблетки ей какие-нибудь купил.
Даже Зарема, какой бы она ущербной на ум не была, является известной болельщицей или фанаткой Спартака или просто пиарится на этом, но факт остаётся фактом.
Но, а теперь давайте вернёмся на страницы соккера, в самое начало и по сей день. Зайдите на любую новость про этот матч и зацените сколько оскорбительных комментариев в сторону Федотова. Да и почитайте мои комментария по этому поводу.
Я нигде не оправдывал Федотова, я лишь говорил, что стоит посмотреть на это с двух сторон.
По сути Абаскаль выступил провокатором, а Федотов не сдержался.
Тут нет правых, тут есть только виноватые.
Ну а спартачи и армейцы неудивительно, что защищают каждый своего, вот только объективности там мало.
Надеюсь вы поняли, а заодно повнимательнее изучите вопрос объективно, а не с одной "своей единственной правильной стороны"!
Даже Зарема, какой бы она ущербной на ум не была, является известной болельщицей или фанаткой Спартака или просто пиарится на этом, но факт остаётся фактом.
Но, а теперь давайте вернёмся на страницы соккера, в самое начало и по сей день. Зайдите на любую новость про этот матч и зацените сколько оскорбительных комментариев в сторону Федотова. Да и почитайте мои комментария по этому поводу.
Я нигде не оправдывал Федотова, я лишь говорил, что стоит посмотреть на это с двух сторон.
По сути Абаскаль выступил провокатором, а Федотов не сдержался.
Тут нет правых, тут есть только виноватые.
Ну а спартачи и армейцы неудивительно, что защищают каждый своего, вот только объективности там мало.
Надеюсь вы поняли, а заодно повнимательнее изучите вопрос объективно, а не с одной "своей единственной правильной стороны"!
При этом я вам ничего собственно доказать то и не пытался, я просто высказал своё мнение. А вот вам доказать мне свою ,,правоту" точно не удалось.
При этом сами же говорите, что провокатором был Абаскаль, так как он пытался, что то там сказать тренеру другой команды в перерыве.
Федотов просто не хотел с ним общаться, а Абаскаль лез в наглую.
При этом я вам ничего собственно доказать то и не пытался, я просто высказал своё мнение. А вот вам доказать мне свою ,,правоту" точно не удалось.
При этом сами же говорите, что провокатором был Абаскаль, так как он пытался, что то там сказать тренеру другой команды в перерыве.
Федотов просто не хотел с ним общаться, а Абаскаль лез в наглую.