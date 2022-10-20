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Ричардс: «МЮ следует обсудить всё с Роналду в январе и отпустить его»

вчера, 17:07

Экс-игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс полагает, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить нападающего Криштиану Роналду.

Подобное поведение одного из величайших футболистов в момент, когда его команда ведет в счете, заставляет задуматься. Это проявление неуважения. На старте сезона у тен Хага были проблемы с ним, во время предсезонки и после. Думаю, есть лишь одно решение. МЮ следует обсудить все с Роналду в январе и отпустить его. Он мешает работе тренера, поэтому я думаю, что будет лучше, если каждый пойдет своей дорогой.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:28
Я не понимаю таких высказывания. Почему это МЮ должен просто так отпускать Роналду?
А может поставить вопрос по другому- Почему бы Роналду не выкупить свой контракт у МЮ?
МЮ потратил на Роналду много денег, а отдачи нет, да ещё в добавок сеет смуту в команде и позорит МЮ на весь мир.
Боссам МЮ надо набраться смелости и если у них есть ещё немного самоуважения поставить перед Роналду выбор, или он выкупает контракт или отстраняют его от главной команды.
МЮ давно уже хочет от него избавиться, но вся проблема, что его из топ клубов уже никто не хочет приобретать, а он хочет не просто играть в ЛЧ, а бороться за победу. Но ему давно пора понять, что он уже просто не тянет, всё карьера на глубоком закате. Единственный выход это МЛС или к шейхам.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:23
Балласт получил за последние полгода всё сполна... Все, что заслуживал на протяжении всей своей эгоистичной карьеры... К этому концу его привела необузданная гордыня, от которой он не избавится никогда... Это не лечится.... Финал справедлив, Геша...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:32
Гнать его пинком под зад.
Elliada
Elliada
вчера в 17:34
Это правильное решение. Его нужно выгнать. МЮ без него справляется. А балласт останется без клуба. Но это уже его проблемы.
t7gc8r9q3x4j
t7gc8r9q3x4j
вчера в 17:24
и это очень правильно...
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