Ричардс: «МЮ следует обсудить всё с Роналду в январе и отпустить его»

Экс-игрок «Манчестер Сити» полагает, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить нападающего .

Подобное поведение одного из величайших футболистов в момент, когда его команда ведет в счете, заставляет задуматься. Это проявление неуважения. На старте сезона у тен Хага были проблемы с ним, во время предсезонки и после. Думаю, есть лишь одно решение. МЮ следует обсудить все с Роналду в январе и отпустить его. Он мешает работе тренера, поэтому я думаю, что будет лучше, если каждый пойдет своей дорогой.