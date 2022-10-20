Ричардс: «МЮ следует обсудить всё с Роналду в январе и отпустить его»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс полагает, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить нападающего Криштиану Роналду.
Подобное поведение одного из величайших футболистов в момент, когда его команда ведет в счете, заставляет задуматься. Это проявление неуважения. На старте сезона у тен Хага были проблемы с ним, во время предсезонки и после. Думаю, есть лишь одно решение. МЮ следует обсудить все с Роналду в январе и отпустить его. Он мешает работе тренера, поэтому я думаю, что будет лучше, если каждый пойдет своей дорогой.
А может поставить вопрос по другому- Почему бы Роналду не выкупить свой контракт у МЮ?
МЮ потратил на Роналду много денег, а отдачи нет, да ещё в добавок сеет смуту в команде и позорит МЮ на весь мир.
Боссам МЮ надо набраться смелости и если у них есть ещё немного самоуважения поставить перед Роналду выбор, или он выкупает контракт или отстраняют его от главной команды.
МЮ давно уже хочет от него избавиться, но вся проблема, что его из топ клубов уже никто не хочет приобретать, а он хочет не просто играть в ЛЧ, а бороться за победу. Но ему давно пора понять, что он уже просто не тянет, всё карьера на глубоком закате. Единственный выход это МЛС или к шейхам.
А может поставить вопрос по другому- Почему бы Роналду не выкупить свой контракт у МЮ?
МЮ потратил на Роналду много денег, а отдачи нет, да ещё в добавок сеет смуту в команде и позорит МЮ на весь мир.
Боссам МЮ надо набраться смелости и если у них есть ещё немного самоуважения поставить перед Роналду выбор, или он выкупает контракт или отстраняют его от главной команды.
МЮ давно уже хочет от него избавиться, но вся проблема, что его из топ клубов уже никто не хочет приобретать, а он хочет не просто играть в ЛЧ, а бороться за победу. Но ему давно пора понять, что он уже просто не тянет, всё карьера на глубоком закате. Единственный выход это МЛС или к шейхам.