Гендир Суперлиги: «Европейский футбол перестаёт быть на первых ролях»

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхард полагает, что европейский футбол теряет былые позиции.
Европейский футбол перестает быть на первых ролях в мировом спорте, клубы теряют свои возможности.
Система потеряла стабильность, ее больше нельзя назвать самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность распоряжаться своей судьбой, поскольку они также несут финансовые риски. Большинство клубов согласны с тем, что нужно что-то менять.
Мы не намерены оставлять кого-либо позади. В нашем новом формате будут предусмотрены выходы в высшие дивизионы и вылеты.
В суперлиге каждую неделю будут окуительные афишы. Бои без правил на зеленом газоне. Реал - Бавария, Сити - Барса, Париж - Ливерпуль, Челси - Юве, Атлетико - Ман Юнайтед... И т д.. И так весь сезон. Чем плохо то..?
А в дивизионе ниже будут драться за повышение Марсель, Лион, Бетис, Севилья, Вэст Хэм, Ньюкасл, Лацио, Аталанта, Леверкузен, Лейпциг.. Даже второй дивизион будет убойный..
В суперлиге каждую неделю будут окуительные афишы. Бои без правил на зеленом газоне. Реал - Бавария, Сити - Барса, Париж - Ливерпуль, Челси - Юве, Атлетико - Ман Юнайтед... И т д.. И так весь сезон. Чем плохо то..?
А в дивизионе ниже будут драться за повышение Марсель, Лион, Бетис, Севилья, Вэст Хэм, Ньюкасл, Лацио, Аталанта, Леверкузен, Лейпциг.. Даже второй дивизион будет убойный..