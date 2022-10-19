Гендир Суперлиги: «Европейский футбол перестаёт быть на первых ролях»

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхард полагает, что европейский футбол теряет былые позиции.

Европейский футбол перестает быть на первых ролях в мировом спорте, клубы теряют свои возможности.

Система потеряла стабильность, ее больше нельзя назвать самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность распоряжаться своей судьбой, поскольку они также несут финансовые риски. Большинство клубов согласны с тем, что нужно что-то менять.

Мы не намерены оставлять кого-либо позади. В нашем новом формате будут предусмотрены выходы в высшие дивизионы и вылеты.