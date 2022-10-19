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Гендир Суперлиги: «Европейский футбол перестаёт быть на первых ролях»

19 октября 2022, 19:35

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхард полагает, что европейский футбол теряет былые позиции.

Европейский футбол перестает быть на первых ролях в мировом спорте, клубы теряют свои возможности.

Система потеряла стабильность, ее больше нельзя назвать самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность распоряжаться своей судьбой, поскольку они также несут финансовые риски. Большинство клубов согласны с тем, что нужно что-то менять.

Мы не намерены оставлять кого-либо позади. В нашем новом формате будут предусмотрены выходы в высшие дивизионы и вылеты.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
19 октября в 22:33, ред.
Дивизионы это уже интересно... Первый вариант с приглашенными богатыми клубами это было тупо. И гнусно. Но если будут дивизионы, 1, 2, 3 тогда это будет просто супер. У всех будет шанс подняться или вылететь. Спортивная составляющая будет работать. Я за за такой формат. А матчи будут огненными. То ли дело смотреть чемпионаты, где в Германии у Баварии нет конкурентов. Во Франции у Парижа. В Испании у Реала (в последние годы). В Англии 80% за Сити. Единственный напряженный чемп это Серия А, но этого архимало.

В суперлиге каждую неделю будут окуительные афишы. Бои без правил на зеленом газоне. Реал - Бавария, Сити - Барса, Париж - Ливерпуль, Челси - Юве, Атлетико - Ман Юнайтед... И т д.. И так весь сезон. Чем плохо то..?

А в дивизионе ниже будут драться за повышение Марсель, Лион, Бетис, Севилья, Вэст Хэм, Ньюкасл, Лацио, Аталанта, Леверкузен, Лейпциг.. Даже второй дивизион будет убойный..
pomor45
pomor45
19 октября в 20:23
Вода камень точит и эти ребята всё равно дожмут коррупционеров из УЕФА. Я на их стороне только потому, что бюрократов нужно держать подальше от кормушки, если уж совсем отлучить не удастся.
monah-10
monah-10
19 октября в 19:55
А старый кто был, Аньелли?
Гость
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