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Зидан: «Карим Бензема всегда верил в свои силы»

19 октября 2022, 22:18

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о нападающем «сливочных» Кариме Бензема.

Порой мы думали о том, как здорово было бы выступать в одной команде, я бы помог ему забить много голов. Когда ты тренер, наличие таких футболистов, как он, Кроос или Модрич, радует тебя – они никогда не теряют мяч.

Карим всегда верил в свои силы, даже когда говорили, что он мало забивает, выполняя функционал «девятки». Но он помогал другим забивать голы и приносить пользу команде. Он помогает другим становиться лучше, обожаю его! Я был похож на него, когда играл, но атаковал меньше.

В Кариме удивляет его способность сохранять спокойствие по мере того, как матчи становятся все более ответственными. Он забил много голов в концовках матчей — это признак величия футболиста, а не просто удачи.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 18:10
Вот какой классный футболист находился в тени Роналду. Бензема хорош, реально вытащил Реал в ЛЧ..
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79gjf86kk8sp
19 октября в 22:21
Все так говорят
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 22:21
У Карима третье дыхание открылось.
Гость
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