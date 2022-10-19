Зидан: «Карим Бензема всегда верил в свои силы»

Бывший главный тренер «Реала» высказался о нападающем «сливочных» .

Порой мы думали о том, как здорово было бы выступать в одной команде, я бы помог ему забить много голов. Когда ты тренер, наличие таких футболистов, как он, Кроос или Модрич, радует тебя – они никогда не теряют мяч.

Карим всегда верил в свои силы, даже когда говорили, что он мало забивает, выполняя функционал «девятки». Но он помогал другим забивать голы и приносить пользу команде. Он помогает другим становиться лучше, обожаю его! Я был похож на него, когда играл, но атаковал меньше.

В Кариме удивляет его способность сохранять спокойствие по мере того, как матчи становятся все более ответственными. Он забил много голов в концовках матчей — это признак величия футболиста, а не просто удачи.