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Ширер: «Понимаю эмоции Роналду»

вчера, 10:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер оценил уход форварда МЮ Криштиану Роналду в раздевалку во время матча с «Тоттенхэмом».

Нужно смотреть на ситуацию шире, хотя я и понимаю его эмоции. Криштиану остался на скамейке, но ведь команда сыграла действительно здорово.

Тяжелая ситуация для тен Хага, ему придется объяснять свою позицию в этой истории, ведь речь идет об одном из лучших игроков в мире.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:29
Ну во первых Роналду уже далеко один из лучших игроков мира.
Никто из топ команд не хочет у себя его видеть.
Его время неумолимо прошло, но он этого не понимает, отсюда и все его беды сегодня.
Он привык, что все ему поклоняются и случаются беспрекословно, а он король и может делать всё что захочет.
В футболе есть два больших нарцисса Роналду и Ибрагимович, но они разные.
Ибрагимович много говорит, но всё понимает и относится ко всему с юмором, а вот Роналду сразу обиды, слёзы.
Мне лично не жал Роналду, он сам себе устроил такую жизнь.
Да и слова Ширерра меня удивили, разве мужики так себя ведут?
Ты же к примеру не был таким, откуда понимания?
ДСА
ДСА
вчера в 12:28
Сместили короля с трона.
112910415
112910415
вчера в 11:37
всё в прошлом, всё ..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:21
Его время уже уходит
SHEARER
SHEARER
вчера в 11:03
Какой капризная особа.
galem72
galem72
вчера в 10:53
"...речь идет об одном из лучших игроков в мире..."

Речь идёт об увядающей с космической скоростью спортивной звезде, которая ни при каких обстоятельствах не хочет принимать эту суровую действительность, и начинает откровенно косячить команде и кривляться на публике.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 10:53
Он сделал это специально... На него перестали обращать внимание... Всех стала интересовать игра команды... Этот недоросль просто решил о себе напомнить... Ну такие способы у него... Детский бзик... По роже было видно во время матча, что он не интересуется командой и результатом... Вот и решил вытворить такое... Смешно слушать почитателей 🐓, которые всеми способами стараются его обелить, а он по-новой каждый раз кидает им подлянку.... Детский сад... Скоро сестрёнка выйдет на "защиту"... Берегись, Эрик...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:48
Странное творится в МЮ.
Elliada
Elliada
вчера в 10:43
У него эмоции? Остальные, что роботы? Разве другие делают то, что делает он? тен Хагу нужно его наказать.
eap9q3g9t7bq
eap9q3g9t7bq
вчера в 10:37
всегда нужно оставаться человеком...
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