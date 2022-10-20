Ширер: «Понимаю эмоции Роналду»

Бывший нападающий «Ньюкасла» оценил уход форварда МЮ в раздевалку во время матча с «Тоттенхэмом».

Нужно смотреть на ситуацию шире, хотя я и понимаю его эмоции. Криштиану остался на скамейке, но ведь команда сыграла действительно здорово.

Тяжелая ситуация для тен Хага, ему придется объяснять свою позицию в этой истории, ведь речь идет об одном из лучших игроков в мире.