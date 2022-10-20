Ширер: «Понимаю эмоции Роналду»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер оценил уход форварда МЮ Криштиану Роналду в раздевалку во время матча с «Тоттенхэмом».
Нужно смотреть на ситуацию шире, хотя я и понимаю его эмоции. Криштиану остался на скамейке, но ведь команда сыграла действительно здорово.
Тяжелая ситуация для тен Хага, ему придется объяснять свою позицию в этой истории, ведь речь идет об одном из лучших игроков в мире.
Никто из топ команд не хочет у себя его видеть.
Его время неумолимо прошло, но он этого не понимает, отсюда и все его беды сегодня.
Он привык, что все ему поклоняются и случаются беспрекословно, а он король и может делать всё что захочет.
В футболе есть два больших нарцисса Роналду и Ибрагимович, но они разные.
Ибрагимович много говорит, но всё понимает и относится ко всему с юмором, а вот Роналду сразу обиды, слёзы.
Мне лично не жал Роналду, он сам себе устроил такую жизнь.
Да и слова Ширерра меня удивили, разве мужики так себя ведут?
Ты же к примеру не был таким, откуда понимания?
Никто из топ команд не хочет у себя его видеть.
Его время неумолимо прошло, но он этого не понимает, отсюда и все его беды сегодня.
Он привык, что все ему поклоняются и случаются беспрекословно, а он король и может делать всё что захочет.
В футболе есть два больших нарцисса Роналду и Ибрагимович, но они разные.
Ибрагимович много говорит, но всё понимает и относится ко всему с юмором, а вот Роналду сразу обиды, слёзы.
Мне лично не жал Роналду, он сам себе устроил такую жизнь.
Да и слова Ширерра меня удивили, разве мужики так себя ведут?
Ты же к примеру не был таким, откуда понимания?
Речь идёт об увядающей с космической скоростью спортивной звезде, которая ни при каких обстоятельствах не хочет принимать эту суровую действительность, и начинает откровенно косячить команде и кривляться на публике.
Речь идёт об увядающей с космической скоростью спортивной звезде, которая ни при каких обстоятельствах не хочет принимать эту суровую действительность, и начинает откровенно косячить команде и кривляться на публике.