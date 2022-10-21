Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»

Наставник «Зенита» дал комментарий после победы над «Крыльями Советов».

Достаточно интересная игра получилась. Очень прилично контролировали ход матча. К сожалению, не смогли забить и реализовать большую часть тех моментов, которые создали. Такое бывает. Во втором тайме позволили «Крыльям» убегать в быстрые контратаки. Дальше создавали моменты, но пропущенный мяч внес немного нервозности в игру. Концовка получилась достаточно волнительной. Победа есть победа. Команду поздравляю. Жалко, что не победили более крупно.

У нас было на день больше. Считаю, что игра через два на третий или через три на четвертый — большая разница. Плюс матч домашний. Не нужно никуда лететь. У нас еще есть 3 дня до игры. Игроки успеют восстановиться. Всегда отталкиваемся от многих факторов. Тогда у нас не было возможности поставить другой состав, сегодня возможность была.

Насколько я понимаю, если команда вылетает из 1/4 верхней сетки, нужно играть еще один матч. Календарь непростой. Конечно, хотелось бы победить с разницей. Победа есть победа — это раз. Нужно решать задачи по мере поступления. Задача выйти в следующий этап — там нужно играть, шанс использовать. Главное выйти, дальше посмотрим.