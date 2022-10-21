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Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»

вчера, 08:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Крыльями Советов».

Достаточно интересная игра получилась. Очень прилично контролировали ход матча. К сожалению, не смогли забить и реализовать большую часть тех моментов, которые создали. Такое бывает. Во втором тайме позволили «Крыльям» убегать в быстрые контратаки. Дальше создавали моменты, но пропущенный мяч внес немного нервозности в игру. Концовка получилась достаточно волнительной. Победа есть победа. Команду поздравляю. Жалко, что не победили более крупно.

У нас было на день больше. Считаю, что игра через два на третий или через три на четвертый — большая разница. Плюс матч домашний. Не нужно никуда лететь. У нас еще есть 3 дня до игры. Игроки успеют восстановиться. Всегда отталкиваемся от многих факторов. Тогда у нас не было возможности поставить другой состав, сегодня возможность была.

Насколько я понимаю, если команда вылетает из 1/4 верхней сетки, нужно играть еще один матч. Календарь непростой. Конечно, хотелось бы победить с разницей. Победа есть победа — это раз. Нужно решать задачи по мере поступления. Задача выйти в следующий этап — там нужно играть, шанс использовать. Главное выйти, дальше посмотрим.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 13:31, ред.
Мля, мля, мля, бывает, надо бы получше, но таков футбол. Может хватит уже язык жевать, бросить надоевший футбол на пике чемпионской славы и заняться своей любимой паствой? Болельщики поймут, проводят со славой, как когда-то Маленького Генерала, хотя Вы, Сергей Богданович, ему и в подмётки не годитесь.
nubom
nubom
вчера в 09:17
Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»
А какой она должна быть, если с каждой заменой Зенит начинает играть все хуже и хуже?...
an5dwm2pvev2
an5dwm2pvev2
вчера в 09:17
еще тебе бы плакаться...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:16
Сами виноваты
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:58
Все же к Кубку Зенит подходит несерьезно.
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