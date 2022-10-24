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«Аталанта» расплатилась с «Локомотивом» по трансферу Алексея Миранчука

вчера, 17:11

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что «Аталанта» полностью расплатилась с московским клубом за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея.

Сумма трансфера Алексея Миранчука в «Аталанту» составила 14,5 млн евро.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:04
Теперь Локомотив заведётся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:29
Хорошая новость.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:35
Интересные дела конечно.
Аталанта решила сыграть на моменте и думала раз в евросоюзе и сша арестовывают активы России, то и ей получится не оплачивать сделку с Локомотивом.
С одной стороны ФИФА могли бы встать на сторону Аталанты, так как отстранила РФС и даже разрешила игрокам временно приостанавливать контракты, но не оплачивать переход, за который они же выступают гарантом был бы перебор.
В принципе если они стали бы на сторону Аталанты и кинули бы российский клуб, то они создали бы прецедент и в будущем это им же и аукнулось.
Так, что тут скорее всего рациональное решение, а не политика.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:13
Приколисты в Аталанте...с чего то вдруг решили не платить за футболиста.
rh3kzju93u3s
rh3kzju93u3s
вчера в 17:12
Долго тянула Аталанта
Гость
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