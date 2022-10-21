Денежные мешки платят вдвойне. Трансферы на 100+ млн евро – грабёж грандов

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вчера, 20:29

Ярчайшие примеры – Гризманн и Лукаку.

После перехода Неймара в ПСЖ сделки на 100 миллионов евро стали появляться все чаще. При этом поразительно много из них можно назвать провальными для стороны покупателя. Примеры уже намечаются и в этом сезоне – о них мы будем говорить как о рискованных сделках, в успехе которых нет уверенности.

Антони в МЮ , 95+5 млн евро

К провалам манкунианцев на рынке все давно привыкли, помимо покупки Погба за 105 млн есть подписание Каземиро (70,65 млн), Харри Магуайра (87 млн), Ромелу Лукаку (84,7 млн). Этим летом «Юнайтед» снова держит марку. Новый менеджер Эрик тен Хаг настоял на приобретении бразильского вингера Антони, а клуб не пожалел на его подписание денег – 100 миллионов, хотя от перехода Поля в «Ювентус» не получили ни цента.

По игровым качествам футболист не окупает эту сумму, но в любом случае вывод стоит сделать по итогам сезона. Пока же – огромный плюс руководству «Аякса», которое сумело раскрутить денежный мешок.

Дарвин Нуньес в «Ливерпуль», 75+25 млн евро

«Ливерпуль» не отличается любовью к рекордным трансферам, но не в этом случае. В клубе с уходом Садио Мане намечается смена поколений – однако странно, что вместо вингера взяли центрфорварда. Уругваец выделяется на фоне напарников по группе атаки своими габаритами, что может пригодиться в борьбе за верховые мячи. Также на его счету один удачный сезон – в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии Дарвин настрелял 26 мячей и сделал 4 ассиста в 28 встречах.

Однако лишь за такие достижения выложить «Бенфике» круглую сумму – крайне рискованный шаг. Пример Фелиша показывает, что далеко не всегда результативность из Португалии переносится в топ-чемпионат. Тем более пока космическую форму сохраняет Фирмино, Нуньесу остается либо сидеть на скамейке, либо учиться играть на фланге.

Джек Грилиш в «Манчестер Сити», 117,5 млн евро

Английский вингер перешел в «Сити» летом 2021 года, а свои козыри в системе «горожан» стал показывать на второй сезон после трансфера. Он помогает при продвижении мяча, создает ширину, опасен смещениями с левого фланга ближе к центру. Но за ролевика отдавать такие средства – либо роскошь, либо глупость. В случае с «Сити» — возможно, и то, и другое.

Иначе не объяснить, как МС выложил столько за футболиста, вместо которого на флангах атаки успешно играют Фил Фоден и Бернарду Силва, а сам Джек сыграл лишь 5 из 10 матчей в нынешнем сезоне Премьер-Лиги.

Ромелу Лукаку в «Челси», 113 млн евро

Второй по стоимости трансфер лета 2021-го. Бельгиец был крайне хорош в «Интере» Антонио Конте, дважды стал лучшим бомбардиром миланцев и принес команде серебро и золото Серии А. Заслуги внушительные, хотя лондонцам перед покупкой стоило подумать дважды – Ромелу однажды уже не прижился у «синих».

История повторилась, за 26 матчей в минувшем розыгрыше АПЛ центрфорвард забил 8 мячей, а летом еще и ушел обратно в стан «нерадзурри». Пока на правах аренды. Если Лукаку проявит себя снова, «Интер» наверняка захочет выкупить футболиста и наверняка договорится на меньшую сумму компенсации. Это будет урок эффективного менеджмента от итальянцев. Как показывает время, не разжиться на английских толстосумах – грех.

Жоау Фелиш в «Атлетико», 127,2 млн евро

Последние 3 примера пришлись на лето 2019 года. Португальский нападающий пришел в стан «матрасников» как замена Антуану Гризманну. Только вот проблема в том, что у Диего Симеоне может заиграть далеко не каждый форвард. Со стороны мадридцев налицо ошибка селекционеров – зачем платить 100+ миллионов за игрока, который провел лишь 1 удачный сезон и при этом может не подойти специфичному наставнику. Для самого же португальца глупость – повестись на статус испанского гранда и не учесть принципы игры «Атлетико».

По 12 очков в двух подряд чемпионатах – не такой уж плохой показатель. Если говорить о футболисте стоимостью миллионов в 40.

Антуан Гризманн в «Барселону», 120 млн евро

Зато «матрасники» окупили ошибку с Фелишем разводом «Барсы». Такая афера запомнится на годы вперед.

Эта сделка – история о диком желании француза оказаться в «блаугране». Добиться желаемого получилось перед сезоном 2019/20, Антуан стал одноклубником Месси и Суареса, а мадридцы выручили от трансфера 120 млн евро. И поначалу форвард получал достаточно игрового времени, забил 9 мячей, стал третьим бомбардиром команды. На второй сезон и вовсе пробил отметку в 20 результативных действий в Ла Лиге.

Дальше – самое интересное. Каталонцы решили избавиться от Гризманна и быстро нашли общий язык с «матрасниками» — те арендовали французского нападающего. Соглашение предусматривало обязательный выкуп Антуана за 40 млн, если он проведет минимум 45 минут на поле в 50 % матчей за два сезона в «Атлетико». Мадридцы стали регулярно выпускать игрока после 60-й минуты встреч и уменьшили сумму компенсации до 20+4 млн евро.

Эден Азар в «Реал», 115 млн евро

Бельгиец из «Челси» и наставник «сливочных» Зинедин Зидан давно обменивались комплиментами в адрес друг друга. Переход получилось оформить 3 года назад, Эден стал игроком «Реала» после лучшего своего сезона в АПЛ .

Но буквально сразу проявилась неожиданная проблема с лишним весом – Азар пристрастился к фастфуду. Последовали проблемы со здоровьем, 100-миллионый вингер не провел за мадридцев ни одного полного сезона, а в нынешнем вышел на поле только в трех матчах.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдена в 12 млн евро – почти в 10 раз меньше той суммы, которую лондонцам выплатил «Реал».