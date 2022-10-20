«Реал» и «Челси» — на разных полюсах. Изучены трансферные пристрастия клубов

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вчера, 23:22

Очередное исследование о том, какого возраста новичков предпочитают топ-команды.

Исследовательский центр CIES , специализирующийся порой на весьма неожиданных статистических работах, касающихся футбола и футбольной экономики, опубликовал новое исследование. Оно указывает на средний возраст подписываемых футболистов ведущими клубами Европы. Причем охват довольно широкий. В расчет брались все трансферы с 2013 года, то есть за десять лет.

Было проанализировано 3778 трансферов, осуществленных за последние десять сезонов 50 клубами, которые всегда на протяжении этого отрезка присутствовали в пяти основных европейских лигах: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Не учитывались футболисты, прошедшие академии своих клубов, но при этом шли в расчет арендованные игроки.

Результаты получились любопытными. Например, в первой десятке по самым «молодым» подписаниям нет ни одной команды из Англии и Италии, зато пять клубов из Германии (обе «Боруссии», «Вольфсбург», «Байер» и «Бавария»), три клуба из Франции («Ницца», «Лилль» и «Монако»), а также два испанских клуба («Реал» и «Реал Сосьедад»).

На противоположном конце таблицы среди десяти команд, в среднем подписывавших наиболее опытных футболистов, оказались сразу пять клубов из Англии («Челси», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Кристал Пэлас»), четыре итальянских клуба («Интер», «Милан», «Лацио» и «Фиорентина»), а также один испанский («Атлетико»). По некоторым клубам и их позициям можно пройтись отдельно, где-то с комментариями, где-то без них.

Любители «помоложе»

1. «Реал» (43 подписания, средний возраст 22,87 года)

Лидером стал мадридский «Реал», который существенно снизил показатель среднего возраста подписываемых футболистов в последние годы, когда нацелился на омоложение и обновление состава молодежью. Покупки Винисиуса, Родриго, Камавинги помогли мадридцам оказаться во главе этого рейтинга. Кроме того, «Реал» стал единственным клубом в топ-50, который не подписал ни одного игрока старше 30 лет. Причем он существенно опередил обладателя второго места.

2. «Боруссия» Менхенгладбах (48 подписаний, средний возраст 23,36 года)

3. «Боруссия» Дортмунд (76 подписаний, средний возраст 23,57 года)

Дортмундцы славятся своей способностью подписывать ярких молодых игроков и немедленно предлагать им место в команде для раскрытия таланта. Холанд, Беллингем, Торган Азар, Усман Дембеле были приобретены «Боруссией» в этот период и получили раннее ускорение в карьере.

4. «Ницца» (92 подписания, средний возраст 23,73 года)

5. «Лилль» (87 подписаний, средний возраст 23,88 года)

6. «Реал Сосьедад» (56 подписаний, средний возраст 23,90 года)

7. «Вольфсбург» (75 подписаний, средний возраст 24,12 года)

8. «Байер» (58 подписаний, средний возраст 24,14 года)

9. «Монако» (98 подписаний, средний возраст 24,22 года)

10. «Бавария» (53 подписания, средний возраст 24,26 года)

По статистике выше можно заметить, что довольно легко определить клубы-доноры. Например, к ним относятся почти все французские команды. Они обычно значительно больше футболистов приобретают, причем довольно молодых. Чтобы потом очень быстро их продать в более солидные лиги и клубы, а затем купить новых – и так далее. Но перейдем к десятому месту, где оказался следующий титан – «Бавария». Мюнхенцы не стесняются показывать свои финансовые мускулы и приобретать тех, кто им нужен, независимо от возраста. Однако «Баварии» не чужды и покупки на перспективу. В качестве растущих талантов были приобретены Алькантара, Гётце, Киммих, Коман, Гнабри, Горецка.

…13. «Барселона» (73 подписания, 24,48 года)

На пути к любителям игроков постарше «перепрыгнем» через некоторые позиции и обозначим наиболее яркие клубы. Вот «Барселона» всегда славилась своей академией, но и подписывать она стремилась в основном молодежь: от Альбы и Неймара до Френки де Йонга и Педри.

…16. «Ливерпуль» (55 подписаний, 24,65 года)

«Ливерпуль» научился находить правильных исполнителей для своей команды, а не гоняться за именами. Особенно во времена работы Юргена Клоппа. В последние годы тенденция на омоложение новичков «красных» наиболее заметна, и клуб растет в этом рейтинге.

Любители «постарше»

1. «Челси» (59 подписаний, средний возраст 26,71 года)

Среди всех клубов «Большой пятерки» европейских лиг у «Челси» за последние десять сезонов были самые возрастные новички. Причем смена руководства клуба не особо поменяла тенденцию, если посмотреть на тех, кого «синие» подписали минувшим летом. Покупка таких ветеранов, как Стерлинг и Обамеянг, вполне в струе этого исследования.

2. «Интер» (87 подписаний, средний возраст 26,44 года)

Для итальянских клубов вообще характерно не смотреть в паспорта футболистов на предмет их возраста. И за последние десять лет «Интер» стал самым главным любителем поигравших во многих местах зрелых футболистов. Можно вспомнить, как за эти годы к клубу присоединялись Мхитарян, Джеко, Коларов, Чалханоглу, Алексис Санчес, Видаль и так далее.

3. «Вест Хэм» (88 подписаний, средний возраст 26,41 года)

4. «Манчестер Юнайтед» (47 подписаний, средний возраст 26,17 года)

У МЮ , который после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера стал вести очень неоднозначную трансферную политику, один из самых возрастных «подписных листов» в Европе. Большой вклад в эту статистику сделало подписание стареющих звезд, таких как Криштиану Роналду, Каземиро, Эдинсон Кавани. Это только из тех, что были подписаны в последние два сезона. Примечательно, что почти четверть всех новичков за последние десять лет были старше 30.

5. «Милан» (94 подписания, средний возраст 26,14 года)

По доле 30-летних и старше с МЮ может сравниться только «Милан». Но здесь всегда старость уважали. При этом впечатляет общее число новичков, подписанных «россонери» за десять лет – почти сотня. В «Милане» стараются балансировать между возрастными и молодыми игроками, но статистика неизбежно качнется в сторону «возраста», когда к тебе возвращается Ибрагимович в 38 лет.

6. «Атлетико» (66 подписаний, средний возраст 26,04 года)

В Испании «Атлетико» в этой статистике выглядит белой вороной, потому что там обычно любят помоложе. Но Диего Симеоне, который возглавляет команду с 2011 года, предпочитает набирать опытных закаленных в боях воинов. Пусть иногда он отступает от этой традиции, статистика неумолима: только девять процентов всех новичков «Атлетико» были моложе 21 года и 20 процентов – старше 30.

7. «Фиорентина» (109 подписаний, средний возраст 26,03 года)

8. «Эвертон» (73 подписания, средний возраст 25,99 года)

9. «Лацио» (68 подписаний, средний возраст 25,95 года)

10. «Кристал Пэлас» (85 подписаний, средний возраст 25,94 года)

11. «Манчестер Сити» (41 подписание, средний возраст 25,93 года)

Удивительно, но у «Манчестер Сити» за десять сезонов было меньше всех новичков среди описанных в исследовании 50 клубов. В последние годы акцент «горожан» сместился в сторону молодых исполнителей, но раньше они не стеснялись подписывать опытных игроков, таких как Негредо, Санья или Лэмпард. Это было в первые годы новой эпохи «Манчестер Сити», сейчас интересны гении вроде Холанда.

12. ПСЖ (53 подписания, средний возраст 25,93 года)

Интересно, что у еще одного внезапно разбогатевшего на арабских деньгах клуба показатель среднего возраста новичков такой же. Тут более смешанная картина. Парижане пытаются вырывать молодых талантливых игроков из других клубов, но уж очень хотят быстрого результата, поэтому выхватывают и опытных авторитетных исполнителей, например, Месси или Рамоса.