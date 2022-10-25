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Мостовой: «„Зенит“ надолго будет лучшей командой страны с таким составом»

вчера, 20:44

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что не следует сравнивать нынешний «Зенит» со «Спартаком» образца 1990‑х годов.

Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое — страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами. Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.

Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.

Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом если кто‑то получает травму, они могут еще кого‑то купить. Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в «Зените». Ну давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:25
Повезло ли Зениту с главным спонсором? Безусловно повезло. Является ли это везение (выбор Газпромом Зенита) объективным? Безусловно является. Преимущества Зенита: один пятимиллионный город - один клуб; лучшая посещаемость своего стадиона в стране; самое большое в стране количество болельщиков, готовых платить за своё хобби и атрибутику клуба неплохие деньги; самый большой доход от рекламы при проведении матчей на домашнем стадионе; город, готовый дать любимому клубу всё, вплоть до лучшего в стране стадиона. Это не может не учитывать любой спонсор при добровольном выборе подопечного клуба. Никакой клуб в стране, кроме Зенита, этим набором не обладает. Газпром не мог выбрать другой клуб - Зенит не мог согласится на другого спонсора, кроме Газпрома.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:12
Да возьмите уже наконец то Сашку в Спартак работать!
алекc 1960
алекc 1960 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 21:08
плюс с такими деньгами!с составом и деньгами для сборной бразилии!
Izmar
Izmar
вчера в 21:06
Странно, но все сказал совершенно объективно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:57
Гнилой чувак... Напрочь
Гость
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