Мостовой: «„Зенит“ надолго будет лучшей командой страны с таким составом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что не следует сравнивать нынешний «Зенит» со «Спартаком» образца 1990‑х годов.

Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое — страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами. Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.

Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.

Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом если кто‑то получает травму, они могут еще кого‑то купить. Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в «Зените». Ну давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут.