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Бабаев: «Внутри команды сложилась хорошая атмосфера»

вчера, 18:33

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о текущем уровне игры «армейцев».

В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и ещё в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация. Вчера в СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда ещё строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба.

Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но её строительство — это процесс, и мы в клубе это осознаём. Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды. И мы продолжим создавать все условия для этого роста.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:27
Респект, много лет Бабаев озвучивал свои и Гинера негативные реакции. Неважно, чье это мнение сейчас, Гинера, самого Бабаева или их обоих, но оно правильное. руководство не шарахается из стороны в сторону при первых малых сбоях, а собирается идти дальше. Это правильно, а что будет - увидим.
Надо подождать сезон, у Федотов пол игроков предсезонку не прошли, а Чалов только половину. Игра гораздо лучше чем у братьев, надо подождать, тот же же Зенит не сразу строился. Что бы бороться за серебро нужно купить 1 классного цз, избавиться от шлака, вернуть Олейникова из Ахмата как дублёра Медины и Хорхе, надо купить качественного напа для конкуренции с Федей Чаловым.
cska1948
cska1948
вчера в 20:26
"...Хотя эти игры мы начинали очень здорово и ещё в первых таймах могли заканчивать матчи..."
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Матчи не матчи, а играть после первого тайма заканчивали, это точно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:34
В ЦСКА прям идиллия.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:30
Очередная красивая обёртка, как и раньше было от гендиректора).
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 19:18
Эх - ещё бы к хорошей атмосфере стабильная игра прилагалась...
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:07
Это нужно было уже давно сделать. А Заболотного подарить кому нибудь.
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:06
Значит не всё так плохо, а не всё так, как надо.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:03
Это пустые слова
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:55
Это так. Но у коняшек вроде все не так плохо))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:54, ред.
Полностью согласен, один Чалов ( не всегда стабилен ) это минус в команде,
Заболотный -- балласт.
Будь здрав.
pomor45
pomor45
вчера в 18:42
Хорошая атмосфера не абсолютный показатель. Когда всем всё пох, тоже все в ладу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:37
Нападающего забивного нужно искать.
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