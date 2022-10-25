Бабаев: «Внутри команды сложилась хорошая атмосфера»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о текущем уровне игры «армейцев».
В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и ещё в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация. Вчера в СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда ещё строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба.
Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но её строительство — это процесс, и мы в клубе это осознаём. Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды. И мы продолжим создавать все условия для этого роста.
Надо подождать сезон, у Федотов пол игроков предсезонку не прошли, а Чалов только половину. Игра гораздо лучше чем у братьев, надо подождать, тот же же Зенит не сразу строился. Что бы бороться за серебро нужно купить 1 классного цз, избавиться от шлака, вернуть Олейникова из Ахмата как дублёра Медины и Хорхе, надо купить качественного напа для конкуренции с Федей Чаловым.
Надо подождать сезон, у Федотов пол игроков предсезонку не прошли, а Чалов только половину. Игра гораздо лучше чем у братьев, надо подождать, тот же же Зенит не сразу строился. Что бы бороться за серебро нужно купить 1 классного цз, избавиться от шлака, вернуть Олейникова из Ахмата как дублёра Медины и Хорхе, надо купить качественного напа для конкуренции с Федей Чаловым.
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Матчи не матчи, а играть после первого тайма заканчивали, это точно.
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Матчи не матчи, а играть после первого тайма заканчивали, это точно.
Заболотный -- балласт.
Будь здрав.
Заболотный -- балласт.
Будь здрав.