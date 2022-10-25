Бабаев: «Внутри команды сложилась хорошая атмосфера»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о текущем уровне игры «армейцев».

В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и ещё в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация. Вчера в СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда ещё строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба.

Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но её строительство — это процесс, и мы в клубе это осознаём. Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды. И мы продолжим создавать все условия для этого роста.