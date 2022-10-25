Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гаврилов: «Догонит ли „Спартак“ „Зенит“? Ничего невозможного нет»

вчера, 19:12

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал текущий уровень выступлений «красно-белых» в РПЛ.

Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Ничего невозможного нет. Ничего страшного, что отрыв 7 очков. Три игры и станет все возможно. Главное, как будет играть «Спартак»?

Нынешняя игра «Спартака»? Как может нравиться их игра? Они победили со счетом 5:0, но «Химки» привезли себе три гола. «Спартак» подловил соперника на ошибках. Из-за того, что наши клубы не играют в еврокубках, невозможно оценить их уровень. «Спартак» не очень сильно уступает «Зениту». Все остальные команды играют слабо. В прошлом году хвалили «Сочи», «Краснодар». Где они сейчас?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Орлов: «Если у Чалова будет предложение из Италии, почему бы не уехать»
Сегодня, 16:50
Агент Сутормина: «Алексей хочет чаще играть»
Сегодня, 16:39
Широков: «Клаудиньо и Малком не нужны в сборной России»
Сегодня, 16:34
Фадлу Давидс: «Цорн может стать топовым менеджером»
Сегодня, 15:07
Роднина — о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нормально»
Сегодня, 14:15
Сычевой: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»
Сегодня, 11:32
Сортировать
Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 08:13
Зенит в лигу чемпинов возьмут без квалификацыи
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Сегодняшний Зенит недосягаем. Не знаю, что должно случиться с командой, чтобы она потеряла свою игру. Все бразильцы должны заболеть корью.
pomor45
pomor45 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 20:54
Чем хуже будет играть Спартак, тем раньше Зенит станет чемпионом. По состоянию на сегодня Зенит станет чемпионом в 23-24 турах.
Djorax
Djorax
вчера в 20:34
Ни в этой жизни чувак)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:53
"Главное, как будет играть «Спартак»?"(с)
Да нет! Главное, как будет играть "Зенит".)))
Izmar
Izmar
вчера в 19:43
Ага, догонит опять свое десятое место.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:40
Ушли тренера, кто отбирал очки у Зенита и не только и пришла серость, кто влетает атакуя, пропуская по 7 голов. Ни обороняться не могут, ни забить, ни воли, ни терпения, ни охоты, а, если могут, то нет стабильности. Проигрыш чередуется с удачным, притом там, где не ждёшь. Спартак не может бороться с гегемоном в одиночку.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
Догнать может и догонит...
А вот с обгоном могут возникнуть проблемы - за превышение скорости и пересечение сплошной ждет аудиенция с Кукуяном, Карасевым, Левниковым....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:24
Мечтать не вредно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 