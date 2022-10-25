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Баженов поделился мнением об игроках «Спартака» в аренде

вчера, 19:23

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался об игроках «красно-белых», которые временно выступают за другие команды.

Возвращение в «Спартак» зимой футболистов, которые показали максимальный прогресс, необходимый тренерскому штабу? Все в жизни возможно. Но нужно четко понимать, если игрок проявляет себя и чувствует, что прогрессирует, и мы понимаем его прогресс, понимаем, что ему нужно «накатать» определенное количество игр в этот момент, то возвращать в состав ради борьбы за основной состав и редких выходов на замену не стоит.

Все бывает в отдельных случаях, но если игрок прогрессирует и чувствует себя комфортно, сильнее всех на голову, тренер видит его в основном составе или видит способность конкурировать с тем, кто выходит в основе по позиции, то тогда главный тренер сам примет решение по игроку. История у каждого своя, но главное, чтобы ребята прогрессировали там, где им комфортно. В конечном итоге все делается для того, чтобы парни выросли и стали игроками основного состава. Получится или нет — другой вопрос, это жизнь. Но нужно делать все, чтобы они это делали и после конкурировали с игроками основного состава. Главное, подчеркну, прогрессировать. А вернуться или не вернуться — зависит от многих факторов.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:12
Никита показывает свою состоятельность в новой должности - высказывания стали намного длиннее!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:16
Никитка Баженов самую крутую должность себе отхватил.
При любом раскладе виноватыми будут те игроки, которые не проявили себя в аренде, а он будет молодцом если себя кто-нибудь проявит.
Чтоб я так жил!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:58
Замутил Баженов... спартаковские кружева, словесные только)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:54
Если будет прогрессировать, то заберем, но тогда он не будет прогрессировать, а если не будет прогрессировать, то не заберем, но главное прогрессировать - в целом содержательнее, чем у Кличко, поэтому и менеджер.
алекc 1960
алекc 1960 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:34
это точно!
makkie
makkie
вчера в 19:27
Пока никто из арендованных не убедил в своей состоятельности.
Гость
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