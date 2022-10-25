Баженов поделился мнением об игроках «Спартака» в аренде

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде высказался об игроках «красно-белых», которые временно выступают за другие команды.

Возвращение в «Спартак» зимой футболистов, которые показали максимальный прогресс, необходимый тренерскому штабу? Все в жизни возможно. Но нужно четко понимать, если игрок проявляет себя и чувствует, что прогрессирует, и мы понимаем его прогресс, понимаем, что ему нужно «накатать» определенное количество игр в этот момент, то возвращать в состав ради борьбы за основной состав и редких выходов на замену не стоит.

Все бывает в отдельных случаях, но если игрок прогрессирует и чувствует себя комфортно, сильнее всех на голову, тренер видит его в основном составе или видит способность конкурировать с тем, кто выходит в основе по позиции, то тогда главный тренер сам примет решение по игроку. История у каждого своя, но главное, чтобы ребята прогрессировали там, где им комфортно. В конечном итоге все делается для того, чтобы парни выросли и стали игроками основного состава. Получится или нет — другой вопрос, это жизнь. Но нужно делать все, чтобы они это делали и после конкурировали с игроками основного состава. Главное, подчеркну, прогрессировать. А вернуться или не вернуться — зависит от многих факторов.