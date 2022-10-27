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Первый тренер Дзюбы: «Итальянский чемпионат идеально подходит для Артёма»

вчера, 14:35

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы, считает, что форварду стоит продолжить карьеру в Италии.

Я слышал про интерес Дзюбы со стороны «Венеции». Видно, что у Артема не получается в Турции, а «Адана Демирспор» не его команда. Если есть силенки, то почему не попробовать себя в Италии?

Артему стоит сменить обстановку. Ему не надо ничего бояться. Серия Б и Италия идеально подходят для Дзюбы. В отличие от Кокорина, у Артема все получится. Это разные форварды, но по габаритам и тактике Дзюба будет смотреться лучше в Италии.

Мне нравятся итальянские лиги. Если Дзюба хочет играть, а не сидеть на скамейке, то пусть начнет переговоры с «Венецией». Там есть и его друг Денис Черышев.

Понимаю, что есть финансовые вопросы, но у Артема еще остался порох в пороховницах. Уверен, что на Апеннинах Дзюба станет любимчиком. Тем более, итальянцы, в отличие от турок, лучше разбираются в футболе.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 08:41
В Италии климат по под…чить, выпить вина и съесть пиццу
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:23
Какой ему итальянский чемпионат? Он уже мешок.
Даже в ФНЛ не потянет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:19
Первый тренер Дзюбы: у Артема еще остался порох в пороховницах ... и ягоды в ягодицах.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:15
Пойдёт по стопам Кокоши
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:02
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