В «Уфе» объяснили назначение Халимбекова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение на должность главного тренера клуба.

Какие задачи были поставлены? Выправить ситуацию. Плюс эмоционально встряхнуть ребят. Нам нужно выходить из плохой зоны. Надеемся, все получится. Арслан Шарапутдинович прекрасно знает наш клуб, поэтому верим, что все будет хорошо.