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В «Уфе» объяснили назначение Халимбекова

вчера, 12:05

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Арслана Халимбекова на должность главного тренера клуба.

Какие задачи были поставлены? Выправить ситуацию. Плюс эмоционально встряхнуть ребят. Нам нужно выходить из плохой зоны. Надеемся, все получится. Арслан Шарапутдинович прекрасно знает наш клуб, поэтому верим, что все будет хорошо.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:34
Сначала выправить, затем встряхнуть и после этого выйти - где-то я уже встречал такой порядок действий...
6pfbq5k26j5e
6pfbq5k26j5e
вчера в 13:02
Короче зачехлить решили Уфу
shlomo
shlomo
вчера в 12:23
Вкратце.
Халимбеков - тренер под Вторую лигу.

Кто такой этот Халимбеков??? Думаю, минимум 90% людей не знают- кто это? Как кто? Великий в прошлом футболист: целых 4 игры за Анжи на Кубок РФ (3 гола, из них 2 - с пенальти и 1 пенальти не забил), а также успешный тренер (50 игр, 16 побед, 18 ничьих, 16 поражений, голов забито 46, пропущено 41)...

Ну а так что, вряд ли болелам Уфы стоит радоваться тому, что главным тренером придет работать ноунейм... Видимо реальные финансовые проблемы, что нормальных специалистов не смогли подписать.....Ну все, щас начнут в каждом матче по пять ложить :))).... еще Урунова заберите, он щас безработный, если конечно денежка есть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07
На одной вере далеко не уедешь!
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