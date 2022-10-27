В «Уфе» объяснили назначение Халимбекова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Арслана Халимбекова на должность главного тренера клуба.
Какие задачи были поставлены? Выправить ситуацию. Плюс эмоционально встряхнуть ребят. Нам нужно выходить из плохой зоны. Надеемся, все получится. Арслан Шарапутдинович прекрасно знает наш клуб, поэтому верим, что все будет хорошо.
Халимбеков - тренер под Вторую лигу.
Кто такой этот Халимбеков??? Думаю, минимум 90% людей не знают- кто это? Как кто? Великий в прошлом футболист: целых 4 игры за Анжи на Кубок РФ (3 гола, из них 2 - с пенальти и 1 пенальти не забил), а также успешный тренер (50 игр, 16 побед, 18 ничьих, 16 поражений, голов забито 46, пропущено 41)...
Ну а так что, вряд ли болелам Уфы стоит радоваться тому, что главным тренером придет работать ноунейм... Видимо реальные финансовые проблемы, что нормальных специалистов не смогли подписать.....Ну все, щас начнут в каждом матче по пять ложить :))).... еще Урунова заберите, он щас безработный, если конечно денежка есть...
Халимбеков - тренер под Вторую лигу.
Кто такой этот Халимбеков??? Думаю, минимум 90% людей не знают- кто это? Как кто? Великий в прошлом футболист: целых 4 игры за Анжи на Кубок РФ (3 гола, из них 2 - с пенальти и 1 пенальти не забил), а также успешный тренер (50 игр, 16 побед, 18 ничьих, 16 поражений, голов забито 46, пропущено 41)...
Ну а так что, вряд ли болелам Уфы стоит радоваться тому, что главным тренером придет работать ноунейм... Видимо реальные финансовые проблемы, что нормальных специалистов не смогли подписать.....Ну все, щас начнут в каждом матче по пять ложить :))).... еще Урунова заберите, он щас безработный, если конечно денежка есть...