Йоканович: «„Динамо“ должно минимум повторить результат прошлого сезона»

Главный тренер «Динамо» высказался об амбициях московского клуба в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне «Динамо» играло в финале Кубка России. И, конечно, мы должны стремиться выступить не хуже. От меня ждут, что команда сделает шаг вперёд и как минимум повторит результат прошлого сезона. Амбиции клуба не поменялись после всех летних событий. Нам нужно показывать яркую игру перед нашими болельщиками.

Я могу пообещать, что мы будем делать всё, чтобы двигаться в этом направлении. Наша задача состоит в том, чтобы команда росла и улучшала качество игры, которое вылилось бы в результаты, которые от нас ждут. Нам нужно добавить агрессии, организованности игре в обороне, мы должны больше владеть мячом. У нас есть всё, чтобы прогрессировать. Не будем забегать вперёд и говорить о конкретных местах в турнирной таблице. Давайте дождёмся мая и тогда в неё посмотрим. Сейчас нашей целью является, чтобы сегодня наша команда стала лучше, чем вчера.