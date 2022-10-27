Йоканович: «„Динамо“ должно минимум повторить результат прошлого сезона»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об амбициях московского клуба в нынешнем сезоне.
В прошлом сезоне «Динамо» играло в финале Кубка России. И, конечно, мы должны стремиться выступить не хуже. От меня ждут, что команда сделает шаг вперёд и как минимум повторит результат прошлого сезона. Амбиции клуба не поменялись после всех летних событий. Нам нужно показывать яркую игру перед нашими болельщиками.
Я могу пообещать, что мы будем делать всё, чтобы двигаться в этом направлении. Наша задача состоит в том, чтобы команда росла и улучшала качество игры, которое вылилось бы в результаты, которые от нас ждут. Нам нужно добавить агрессии, организованности игре в обороне, мы должны больше владеть мячом. У нас есть всё, чтобы прогрессировать. Не будем забегать вперёд и говорить о конкретных местах в турнирной таблице. Давайте дождёмся мая и тогда в неё посмотрим. Сейчас нашей целью является, чтобы сегодня наша команда стала лучше, чем вчера.
Ты столкнулся с огромными трудностями, но героически их преодолеваешь!!! К тому же, к тебе, лично, судьи не так благосклонны, мягко говоря, как к твоему предшественнику. Заканчивается 1-й круг, а у соперников ДИНАМО было только одно удаление в кубковом матче в Оренбурге, в то время как в прошлом сезоне, у соперников ДИНАМО было удалений несоизмеримо больше. Зато у нас, удалений уже три. Да и на пенальти, в прошлом сезоне в ворота соперников ДИНАМО судьи не скупились по ходу сезона, особенно на скандальные.... Поэтому, тебе, придётся вдвойне труднее. Но, я верю, что несмотря ни на что, команда будет двигаться вперед и покорять новые вершины!!! 2023й- год золотого Юбилея ДИНАМО!!! Не подведи, Йоканович!!! Удачи тебе и ДИНАМО!!!!!!!
p.s.Очень важно, чтобы никто не мешал работать, со своими "гениальными" советами...
Ты столкнулся с огромными трудностями, но героически их преодолеваешь!!! К тому же, к тебе, лично, судьи не так благосклонны, мягко говоря, как к твоему предшественнику. Заканчивается 1-й круг, а у соперников ДИНАМО было только одно удаление в кубковом матче в Оренбурге, в то время как в прошлом сезоне, у соперников ДИНАМО было удалений несоизмеримо больше. Зато у нас, удалений уже три. Да и на пенальти, в прошлом сезоне в ворота соперников ДИНАМО судьи не скупились по ходу сезона, особенно на скандальные.... Поэтому, тебе, придётся вдвойне труднее. Но, я верю, что несмотря ни на что, команда будет двигаться вперед и покорять новые вершины!!! 2023й- год золотого Юбилея ДИНАМО!!! Не подведи, Йоканович!!! Удачи тебе и ДИНАМО!!!!!!!
p.s.Очень важно, чтобы никто не мешал работать, со своими "гениальными" советами...