Колосков объяснил, почему Соболев играет лучше Чалова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил выступления нападающего ЦСКА и форварда «Спартака» .

На мой взгляд, Соболев сейчас лучше Чалова. Александр — один из самых ярких футболистов нынешнего сезона РПЛ . Соболев может обыграть, у него почти невозможно отобрать, он отлично принимает мяч, у него нормальный, поставленный удар. Чалов, безусловно, хороший игрок, но я поражаюсь, что он совсем не умеет бить по мячу. Видимо, его никто не учил этого делать. Когда Фёдор пробивает издали — мяч то летит на 25 метров вверх, то катится по траве. Чалов далек от Соболев по технической оснащенности.