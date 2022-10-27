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Колосков объяснил, почему Соболев играет лучше Чалова

вчера, 13:55

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил выступления нападающего ЦСКА Фёдора Чалова и форварда «Спартака» Александра Соболева.

На мой взгляд, Соболев сейчас лучше Чалова. Александр — один из самых ярких футболистов нынешнего сезона РПЛ. Соболев может обыграть, у него почти невозможно отобрать, он отлично принимает мяч, у него нормальный, поставленный удар. Чалов, безусловно, хороший игрок, но я поражаюсь, что он совсем не умеет бить по мячу. Видимо, его никто не учил этого делать. Когда Фёдор пробивает издали — мяч то летит на 25 метров вверх, то катится по траве. Чалов далек от Соболев по технической оснащенности.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:50
Пусть Федя переходит в Спартак. Технике научим и будет топ.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:39, ред.
Всё так и есть. Верно подмечено. Я бы ещё добавил: Соболев прекрасно видит поле, и не жадничает, а очень хорошо ассистирует партнёрам по команде.
Не зря он один из лидеров по голевым передачам в РПЛ.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:34
Дельфин выигрывает в том, что если он ударит прямой в ногу - никто не обратит внимания, а если Федя исполнит тот же номер - его удалят с вероятностью в 100%. Ну и Дельфина не зря дельфином зовут - такой грации нырка нет ни у кого в РПЛ
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:30
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 14:08
    Колосков объяснил, почему Соболев играет лучше Чалова - он просто мухлюет при раздаче карт.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:00
    Интересно, из каких соображений старый маразматик проповедующий спартак решил, что дельфин играет лучше Чалова, по мне они оба играть не умеют.
    Гость
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