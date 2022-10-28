Черданцев: «Зачем Дзюбе ехать из высшей лиги Турции в Серию В»

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался об информации об интересе «Венеции» к нападающему «Аданы Демирспор» .

Не знаю, насколько это можно серьезно рассматривать. Не понимаю, что там делать Дзюбе и не вижу смысла переходить из высшей лиги Турции в Серию B. Да и у Артема контракт, наверное, как вся зарплатная ведомость «Венеции».

У клуба были тяжелые времена, они долго судились за название, поднимались в высшую лигу, но вылетели через сезон и вот теперь могут покинуть еще и второй дивизион. Серия B — турнир не сильнее нашей ФНЛ , там очень средний уровень, за исключением одной‑двух команд. Когда клубы поднимаются в Серию А, то можно наблюдать серьезную пропасть между первыми 10–12 командами и теми, кто находится ниже.

«Венецией» владеют американцы, там много игроков со всего мира, есть возможность засветить их и продать дороже в высший дивизион. Вообще не факт, что у них первостепенной задачей стоит достижение высоких мест.

Вопрос коммуникации тоже присутствует, Денис Черышев спокойно говорит на испанском, но не факт, что все понимает и может изъясняться на итальянском.

Если все финансовые моменты буду урегулированы, то Черышев и Дзюба в связке могут навести шороху на уровне Серии B. На возраст в Италии никто особо не смотрит, там благодаря хорошей медицине всегда были возрастные игроки. О Черышеве в «Венеции» хорошие отзывы, но не понимаю, зачем Дзюбе ехать из Турции во второй дивизион. Возможно, доиграть в Италии и остаться там жить приятнее, но это уже другой вопрос.