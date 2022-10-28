Корнеев назвал условие, при котором «Монако» продаст Головина .

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев высказался о полузащитнике Александре Головине.
Я думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают. Головин пришёл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдёт, только если за него заплатят серьёзные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдёт.
Да какие могут быть условия, если Головин становится (одним из ...) среднего уровня игроком в этом никаком Монако.
Клуб по непонятным для меня причинам разорвал контракт с Нико Ковачем и подписал тоже непонятно для каких целей и задач Филиппа Клемана. И какой результат мы видим? Смотрим статистику Головина при Коваче и сравниваем с тем как он играет при Клемане ?! А ведь при Коваче у него было меньше времени на поле, а эффективности в разы больше.
Сейчас он выходит на поле в каждом матче, а КПД совершенно не впечатляют. Вчерашний матч Монако и действий Головина тому яркое подтверждение. И пока он вместе с Монако совсем не деградировал нужно искать ему новый клуб. А то потом может быть уже поздно. Таковы реалии.
Как-то так на мой субъективный взгляд. В любом случае пожелаю ему только Удачи! Всем Добра !
Да какие могут быть условия, если Головин становится (одним из ...) среднего уровня игроком в этом никаком Монако.
Клуб по непонятным для меня причинам разорвал контракт с Нико Ковачем и подписал тоже непонятно для каких целей и задач Филиппа Клемана. И какой результат мы видим? Смотрим статистику Головина при Коваче и сравниваем с тем как он играет при Клемане ?! А ведь при Коваче у него было меньше времени на поле, а эффективности в разы больше.
Сейчас он выходит на поле в каждом матче, а КПД совершенно не впечатляют. Вчерашний матч Монако и действий Головина тому яркое подтверждение. И пока он вместе с Монако совсем не деградировал нужно искать ему новый клуб. А то потом может быть уже поздно. Таковы реалии.
Как-то так на мой субъективный взгляд. В любом случае пожелаю ему только Удачи! Всем Добра !
Головину надо сидеть на попе ровно.
Или брать пример с Миранчука, который за два года к лавке прирос. Зато спокойнее. Зачем дергаться.
Головину надо сидеть на попе ровно.
Или брать пример с Миранчука, который за два года к лавке прирос. Зато спокойнее. Зачем дергаться.