Корнеев назвал условие, при котором «Монако» продаст Головина .

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» высказался о полузащитнике .

Я думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают. Головин пришёл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдёт, только если за него заплатят серьёзные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдёт.