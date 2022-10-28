Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Корнеев назвал условие, при котором «Монако» продаст Головина

вчера, 12:11

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев высказался о полузащитнике Александре Головине.

Я думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают. Головин пришёл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдёт, только если за него заплатят серьёзные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдёт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»
Сегодня, 11:16
Колосков: «Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще»
Сегодня, 00:54
Масалитин: «„Локомотиву“ нужно возвращать Сёмина»
Вчера, 23:35
Шишкин: «Черчесов умеет удивлять»
Вчера, 22:55
Гаджи Гаджиев: «Мы очень любим критиковать своих тренеров»
Вчера, 22:43
Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер
Вчера, 22:29
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:18
В нынешней ситуации Монако - это наилучший вариант для Саши . Дергаться нет смысла. Соотечественники его в обиду не дадут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15, ред.
Корнеев назвал условие, при котором «Монако» продаст Головина .
Да какие могут быть условия, если Головин становится (одним из ...) среднего уровня игроком в этом никаком Монако.

Клуб по непонятным для меня причинам разорвал контракт с Нико Ковачем и подписал тоже непонятно для каких целей и задач Филиппа Клемана. И какой результат мы видим? Смотрим статистику Головина при Коваче и сравниваем с тем как он играет при Клемане ?! А ведь при Коваче у него было меньше времени на поле, а эффективности в разы больше.

Сейчас он выходит на поле в каждом матче, а КПД совершенно не впечатляют. Вчерашний матч Монако и действий Головина тому яркое подтверждение. И пока он вместе с Монако совсем не деградировал нужно искать ему новый клуб. А то потом может быть уже поздно. Таковы реалии.

Как-то так на мой субъективный взгляд. В любом случае пожелаю ему только Удачи! Всем Добра !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:39
Байкал-38.Байкал-38. 10 / 368сегодня в 12:27
Головину надо сидеть на попе ровно.
Или брать пример с Миранчука, который за два года к лавке прирос. Зато спокойнее. Зачем дергаться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:30
Даже 30 миллионов никто не даст.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:12
Вчера Александр с Ференцварошем был не в своей тарелке. Или другими словами - не в дугу. Очень много неточных передач.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:27
Головину надо сидеть на попе ровно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 