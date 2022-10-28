Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гришин: «ЦСКА точно будет бороться за медали в этом сезоне»

вчера, 12:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

ЦСКА является фаворитом в дерби. Даже играя на «РЖД Арене», «армейцы» должны одержать победу. В «Локомотиве» ничего не поменялось. Там психологический и игровой кризис. «Железнодорожникам» будет тяжело играть с командами из верхней части таблицы.

У ЦСКА спад? Нет. Они хорошо играли с «Оренбургом» и с «Динамо». «Армейцы» простили своих соперников. В психологическом плане ЦСКА чувствует себя лучше, чем «Локомотив». «Армейцы» точно будут бороться за медали в этом сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»
Сегодня, 11:16
Колосков: «Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще»
Сегодня, 00:54
Масалитин: «„Локомотиву“ нужно возвращать Сёмина»
Вчера, 23:35
Шишкин: «Черчесов умеет удивлять»
Вчера, 22:55
Гаджи Гаджиев: «Мы очень любим критиковать своих тренеров»
Вчера, 22:43
Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер
Вчера, 22:29
Сортировать
Все комментарии
t9xc4tf6cejs
t9xc4tf6cejs
вчера в 13:26
Вилами по воде...
Futurista
Futurista
вчера в 13:01, ред.
.
zs8yudw2zdkb
zs8yudw2zdkb
вчера в 12:57
кто бы спорил, не из чего больше выбирать...
pomor45
pomor45
вчера в 12:53
Все борются, не у всех получается.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:44
«Армейцы» простили своих соперников. Ну а что делать, не носить же обиду в себе...
9wjec5fqqqrv
9wjec5fqqqrv
вчера в 12:29
Рано об этом говорить!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:26
Время покажет, но сейчас ЦСКА один из претендентов на 2-3 место.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 