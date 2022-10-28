Гришин: «ЦСКА точно будет бороться за медали в этом сезоне»

Бывший ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

ЦСКА является фаворитом в дерби. Даже играя на « РЖД Арене», «армейцы» должны одержать победу. В «Локомотиве» ничего не поменялось. Там психологический и игровой кризис. «Железнодорожникам» будет тяжело играть с командами из верхней части таблицы.