Гришин: «ЦСКА точно будет бороться за медали в этом сезоне»

Бывший ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива».
ЦСКА является фаворитом в дерби. Даже играя на «РЖД Арене», «армейцы» должны одержать победу. В «Локомотиве» ничего не поменялось. Там психологический и игровой кризис. «Железнодорожникам» будет тяжело играть с командами из верхней части таблицы.
У ЦСКА спад? Нет. Они хорошо играли с «Оренбургом» и с «Динамо». «Армейцы» простили своих соперников. В психологическом плане ЦСКА чувствует себя лучше, чем «Локомотив». «Армейцы» точно будут бороться за медали в этом сезоне.