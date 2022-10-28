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Нигматуллин: «России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги»

вчера, 13:48

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал идею сыграть товарищеский матч между сборной России и сборной Первой лиги.

Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать. Если не поддерживать соревновательный процесс, то можем вообще потерять сборную. Боюсь, что отстранение продлится не один год.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:01
Уравнение с тремя неизвестными: России нужно играть = Х (Хр..н знает когда) + У (Уже не важно с кем) + Z (непонятно Zачем)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:01
Идея хорошая, но из уст Нигматуллина звучит как паника.
"Пусть даже со сборной Первой лиги" сказано как то пренебрежительно, а в довеске со славами "Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать".
Осталось только в конце добавить "мы все умрём".
Да ситуация непростая и наоборот надо держаться и показывать, что мы сильны духом.
Матч ср сборной легионеров? Так они у нас приличного уровня. Я за!!!
Матч с первой лигой? Так там играет много талантливой молодёжи, которая по объективным причинам не смогла пробиться в клубы РПЛ. Вот для них это большой шанс. Помните как мы потеряли золотое поколение юниоров 2006 и 2013 годов? Многим просто не давали шанса и они увязли в первой и второй лигой. Так что я за!!!
А Нигматулинну и прочим надо думать, что говорить и как говорить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:53
Всё правильно сказано.
Гость
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