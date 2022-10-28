Нигматуллин: «России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал идею сыграть товарищеский матч между сборной России и сборной Первой лиги.
Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать. Если не поддерживать соревновательный процесс, то можем вообще потерять сборную. Боюсь, что отстранение продлится не один год.
"Пусть даже со сборной Первой лиги" сказано как то пренебрежительно, а в довеске со славами "Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать".
Осталось только в конце добавить "мы все умрём".
Да ситуация непростая и наоборот надо держаться и показывать, что мы сильны духом.
Матч ср сборной легионеров? Так они у нас приличного уровня. Я за!!!
Матч с первой лигой? Так там играет много талантливой молодёжи, которая по объективным причинам не смогла пробиться в клубы РПЛ. Вот для них это большой шанс. Помните как мы потеряли золотое поколение юниоров 2006 и 2013 годов? Многим просто не давали шанса и они увязли в первой и второй лигой. Так что я за!!!
А Нигматулинну и прочим надо думать, что говорить и как говорить.
"Пусть даже со сборной Первой лиги" сказано как то пренебрежительно, а в довеске со славами "Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать".
Осталось только в конце добавить "мы все умрём".
Да ситуация непростая и наоборот надо держаться и показывать, что мы сильны духом.
Матч ср сборной легионеров? Так они у нас приличного уровня. Я за!!!
Матч с первой лигой? Так там играет много талантливой молодёжи, которая по объективным причинам не смогла пробиться в клубы РПЛ. Вот для них это большой шанс. Помните как мы потеряли золотое поколение юниоров 2006 и 2013 годов? Многим просто не давали шанса и они увязли в первой и второй лигой. Так что я за!!!
А Нигматулинну и прочим надо думать, что говорить и как говорить.