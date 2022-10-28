Нигматуллин: «России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги»

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал идею сыграть товарищеский матч между сборной России и сборной Первой лиги.

Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать. Если не поддерживать соревновательный процесс, то можем вообще потерять сборную. Боюсь, что отстранение продлится не один год.