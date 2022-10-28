Сёмин: «Сборной России нужно сыграть матч против сборной Первой лиги»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал идею товарищеского матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ .

Сыграть против сборной легионеров РПЛ ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать. Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень. Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге.