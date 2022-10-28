Сёмин: «Сборной России нужно сыграть матч против сборной Первой лиги»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею товарищеского матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ.
Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать. Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень. Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге.
В нынешней ситуации понятно, что нужны матчи со сборными из Европы и другого мира, так как надо показывать, что готовы играть и что самое немаловажное, что и с нами хотят играть. Но и матчи с легионерами тоже неплохой вариант. У нас играют легионеры хорошего качества, а некоторые даже посильнее наших будут. Так, что думаю будет интересно всем.
Матч с первой лигой? Опять же, а почему бы и нет?!
В первой лиге играет тоже много приличных игроков, в особенности молодёжь и для них это будет своеобразный толчок, стимул в карьере.
Я лично только за! Поддержу Палыча!!!
В нынешней ситуации понятно, что нужны матчи со сборными из Европы и другого мира, так как надо показывать, что готовы играть и что самое немаловажное, что и с нами хотят играть. Но и матчи с легионерами тоже неплохой вариант. У нас играют легионеры хорошего качества, а некоторые даже посильнее наших будут. Так, что думаю будет интересно всем.
Матч с первой лигой? Опять же, а почему бы и нет?!
В первой лиге играет тоже много приличных игроков, в особенности молодёжь и для них это будет своеобразный толчок, стимул в карьере.
Я лично только за! Поддержу Палыча!!!
Игру против легионеров я предлагал месяц назад. Не сомневаюсь, что этот матч соберёт полный стадион. Да и финансовая составляющая в этом случае играет немаловажную роль.
Главное, чтобы РФС не смалодушничал. Испугается, что легионеры выиграют, и тогда Футбольный союз надо распускать за ненадобностью...
Игру против легионеров я предлагал месяц назад. Не сомневаюсь, что этот матч соберёт полный стадион. Да и финансовая составляющая в этом случае играет немаловажную роль.
Главное, чтобы РФС не смалодушничал. Испугается, что легионеры выиграют, и тогда Футбольный союз надо распускать за ненадобностью...