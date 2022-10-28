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Сёмин: «Сборной России нужно сыграть матч против сборной Первой лиги»

вчера, 13:02

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею товарищеского матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ.

Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать. Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень. Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:09
Палыч дело говорит! Да и против команды Легов у сборной шансов мало....сами подумайте...Промес,Малком,Вендел,Клаудиньо,Ловрен,Роша Вилиан,Нобоа,Рамирес,Кордоба,Дуглас Сантос,Родригао,Барриос,Мойзес,Карраскаль,Даса и тд
есть одна маленькая проблема... игры в основном идут тогда, когда наступает сезон сборных, т.е. когда все сборные играют, поэтому скорей всего придётся играть оставшимися легионерами, которые не уехали... хотя и таких много хорошего уровня...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:46
Стесняюсь спросить..первая лига. Француская!?
ABir
ABir
вчера в 19:44
Можно из РПЛ собрать сборную номер 2 и с ней сыграть, можно с Зенитом сыграть. Вариантов море.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:35
Россия 1 с Россией 2, коментировать матч будет Губерниев
kyhv3967pq7d
kyhv3967pq7d
вчера в 17:54
Лучше с Северной Кореей, подходящий противник
dok66
dok66
вчера в 17:30
Хорошая идея . Болельщики будут только за . Причем география болельщиков будет очень большой .
minai
minai
вчера в 16:47
Сначала в гостях, а затем дома.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:20
А может быть и так случится,
и Сёмину нелишне знать,
что надо будет распуститься,
чтобы собраться вновь опять.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 15:30, ред.
Извиняюсь за флуд! Как удалить свой аккаунт? В настройках нажимаю удалить профиль, затем пишет, что заявка на удаление отправлена на почту. На какую почту? я ничего не указывал!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:22
Семина назначить тренером второй сборной , он уж этому Валере покажет где раки зимуют !
a-league
a-league
вчера в 14:23
Шпалыч проспался
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:23, ред.
Отличная идея!
И хороший шанс и стимул проявить себя кому-то из игроков ФНЛ.
А матч легионеров РПЛ со сборной России вообще мог бы стать
украшением сезона.
112910415
112910415
вчера в 14:15
с легионерами - да, интересно !
LOpp
LOpp
вчера в 14:11
можно еще сыграть со сборной Медиалиги.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:08
Для сборной первой лиги мотивация будет. Для футболистов РПЛ - нет. Выиграют последние или проиграют, в любом случае эти футболисты рангом выше.
Игру против легионеров я предлагал месяц назад. Не сомневаюсь, что этот матч соберёт полный стадион. Да и финансовая составляющая в этом случае играет немаловажную роль.
Главное, чтобы РФС не смалодушничал. Испугается, что легионеры выиграют, и тогда Футбольный союз надо распускать за ненадобностью...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:55
Правильное решение.
Только надо как раньше Первая сборная играет со Второй, интереса и борьбы побольше будет !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:46
Собственно говоря, а почему бы и нет?!
В нынешней ситуации понятно, что нужны матчи со сборными из Европы и другого мира, так как надо показывать, что готовы играть и что самое немаловажное, что и с нами хотят играть. Но и матчи с легионерами тоже неплохой вариант. У нас играют легионеры хорошего качества, а некоторые даже посильнее наших будут. Так, что думаю будет интересно всем.
Матч с первой лигой? Опять же, а почему бы и нет?!
В первой лиге играет тоже много приличных игроков, в особенности молодёжь и для них это будет своеобразный толчок, стимул в карьере.
Я лично только за! Поддержу Палыча!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:28
Первая лига победит.
19Roman82
19Roman82
вчера в 13:20
Вообще можно организовать турнир "отверженных и оскорбленных"))) Сборная РФ, Сборная ПФЛ, Сборная легионеров, сб Ирана. Да еще можно "афроазиатов" подтянуть. На пару полноценных групп. И практика, и просто посмотреть интересно. Почему нет.
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:19
Хорошая мысль
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:17
Можно расширить состав и сыграть двухсторонку
pomor45
pomor45
вчера в 13:15
Я бы с удовольствием посмотрел матч сборных легионеров и россиян.
nubom
nubom
вчера в 13:13
Это единственный вариант для избежания проигрыша...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:11
На сегодня это неплохая идея
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:05
Ну хоть с кем то сыграют!
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