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Колосков: «Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола»

вчера, 13:19

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

Не удивился, что «Ференцварош» под руководством Черчесова добился такого результата. Было видно, что команда квалифицированная, имеет свой почерк и очень хороших футболистов. То, что клуб впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубков — заслуга не только команды, но и Черчесова.

Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола. Ранее добивался успехов в Польше, а теперь — Венгрии. Лучший тренер России? Сейчас он не имеет никакого отношения к России. Как мне кажется, звать его лучшим российским тренером не очень корректно. Он представитель нашей школы, но лучшим тренером России быть не может, потому — он здесь не работает.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:46
Эка его шибануло
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:25
"Петруша" всё равно хор-р-роший...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:09
Этих товарищей типа колосков, анзорик, гена, шляпник, нужно заставлять, чтобы они прочитали своё умозаключения, возможно это доставит им удовольствие.
Capral
Capral ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:57
Совсем старики в маразм впали...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:45
"...но лучшим тренером России быть не может, потому — он здесь не работает..." - логично.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:20
Надоел этот понос
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