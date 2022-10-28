Колосков: «Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

Не удивился, что «Ференцварош» под руководством Черчесова добился такого результата. Было видно, что команда квалифицированная, имеет свой почерк и очень хороших футболистов. То, что клуб впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубков — заслуга не только команды, но и Черчесова.

Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола. Ранее добивался успехов в Польше, а теперь — Венгрии. Лучший тренер России? Сейчас он не имеет никакого отношения к России. Как мне кажется, звать его лучшим российским тренером не очень корректно. Он представитель нашей школы, но лучшим тренером России быть не может, потому — он здесь не работает.