Романцев: «Сейчас все заговорили о дуэте Соболева с Промесом»

Бывший тренер «Спартака» высказался об игре нападающих и .

Может, причина [яркой игры Промеса] еще в том, что в Голландии на него закрыли уголовное дело? Шучу, конечно! Но после возвращения в «Спартак» он действительно показывает более мощную и качественную игру, чем в первый свой приезд. Тут сказывается и обретенный опыт, и то, что он окончательно адаптировался в России. Квинси стал настоящим спартаковцем и не чувствует себя в команде временщиком, каким, к примеру, выглядел поглядывавший на дверь Ларссон. Думаю, поймав кураж, Промес не сбросит обороты, а лидерство в бомбардирской конке будет гнать его вперед.

В недавнем интервью Соболев признался, что стал чувствовать себя гораздо увереннее. Это ощущение пришло с победами команды, которая с 10-го по 14-й тур лишь один раз сыграла вничью. В такой обстановке футболисты раскрепощаются, открывают в себе что-то новое, не боятся рисковать. Так было в нашем «Спартаке». Порой приходили те, кто, казалось бы, не подходил под его стиль, но довольно быстро становился своим.