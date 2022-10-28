Романцев: «Сейчас все заговорили о дуэте Соболева с Промесом»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре нападающих Александра Соболева и Квинси Промеса.
Может, причина [яркой игры Промеса] еще в том, что в Голландии на него закрыли уголовное дело? Шучу, конечно! Но после возвращения в «Спартак» он действительно показывает более мощную и качественную игру, чем в первый свой приезд. Тут сказывается и обретенный опыт, и то, что он окончательно адаптировался в России. Квинси стал настоящим спартаковцем и не чувствует себя в команде временщиком, каким, к примеру, выглядел поглядывавший на дверь Ларссон. Думаю, поймав кураж, Промес не сбросит обороты, а лидерство в бомбардирской конке будет гнать его вперед.
В недавнем интервью Соболев признался, что стал чувствовать себя гораздо увереннее. Это ощущение пришло с победами команды, которая с 10-го по 14-й тур лишь один раз сыграла вничью. В такой обстановке футболисты раскрепощаются, открывают в себе что-то новое, не боятся рисковать. Так было в нашем «Спартаке». Порой приходили те, кто, казалось бы, не подходил под его стиль, но довольно быстро становился своим.
Сейчас вот заговорили о дуэте Соболева с Промесом — он тоже появился на волне игрового всплеска команды. Сейчас голландец много перемещается, больше ищет контакта с партнерами. А при случае и сам старается им подыграть. Вспомните, как сработал его пас, когда во втором тайме дерби с ЦСКА он им вывел на удар Соболева и «Спартак» повел в счете. К 15-му туру на счету этой пары 18 голов из 36 забитых «Спартаком». И если она не сбросит обороты, то вполне может стать той движущей силой, какой была атака «Зенита» во времена Дзюбы и Азмуна. Словом, все по законам футбола: растет команда — растут игроки.
Браво, Спартак!
Браво, Спартак!
А вот с аутсайдерами это уж "герои" Спартака на все времена.
Незнкаю что там они поют, а вот до тандема Дзюба-Азмун им расти и расти, так, малое подобие.
А вот с аутсайдерами это уж "герои" Спартака на все времена.
Незнкаю что там они поют, а вот до тандема Дзюба-Азмун им расти и расти, так, малое подобие.
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Половина всех голов Спартака на счету двух игроков. Достойно!
Но в целом, радует именно командное взаимодействие, а не только игра Промеса и Соболева. Забивают даже вчерашние дублёры. Считаю, во многом это заслуга Абаскаля ну и внутренних спокойствий в руководстве клуба. Нам этого часто не хватало!
Но и захваливать команду не стоит раньше времени. Ибо падать больнее будет в случае неудач. Пусть всё идёт своим чередом. Пока он удачный и победный!
_______________________________
Половина всех голов Спартака на счету двух игроков. Достойно!
Но в целом, радует именно командное взаимодействие, а не только игра Промеса и Соболева. Забивают даже вчерашние дублёры. Считаю, во многом это заслуга Абаскаля ну и внутренних спокойствий в руководстве клуба. Нам этого часто не хватало!
Но и захваливать команду не стоит раньше времени. Ибо падать больнее будет в случае неудач. Пусть всё идёт своим чередом. Пока он удачный и победный!
Не пара, не пара, не пара...
Не пара, не пара, не пара...