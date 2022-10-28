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Масалитин: «„Локомотиву“ нужно возвращать Сёмина»

вчера, 23:35

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Локомотиву» следует вернуть бывшего тренера «красно-зеленых» Юрия Семина в клуб.

Проект, который устраивал Рангник и его товарищи, не удался. Немец первым покинул корабль, остальные — чуть позже. Довели команду практически до вылета. В «Локомотиве» собраны очень неплохие футболисты — команда должна быть в тройке сильнейших.

«Локомотиву» нужно возвращать Сёмина. Правда, не знаю, в каком качестве. Но это человек, который всю жизнь верой и правдой служил клубу. Сделал «Локо» лидером российского футбола: брал и чемпионаты, и Кубки. У него очень богатый опыт: нужно, чтобы он служил во благо «Локомотиву».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:25
Сёмин похоже сейчас может только консультировать, здоровье не то.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:16
Там похоже менять надо коррумпированную верхушку,которая допустила этот бардак
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
сегодня в 03:34
Дайте человеку отдохнуть от работы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:35
Палыч не может всю жизнь тренеровать Локо.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:22
Локо, возьмите Романцева...он на 7 лет моложе Сёмина)...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:16
Чем больше времени проходит, тем сильнее впечатление того, что Локомотиву уже ничего не нужно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:06
Семин давно на пенсии, оставьте его в покое.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:04
Семин старый, много побухавший человек.
И он совсем не кризис-менеджер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:51
Сёмин уже не спасёт!
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