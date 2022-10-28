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Кузнецов: «Сборной России можно сыграть и с Таджикистаном, и с легионерами»

вчера, 20:24

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о матче сборной России с командой Таджикистана.

В нашей ситуации любой вариант приемлем, потому что другого не дано. Надо пользоваться тем, что у нас есть. Сборной России можно сыграть и с Таджикистаном, и со сборной легионеров РПЛ.

Что касается матча с легионерами, это будет хорошая практика. У иностранцев хороший уровень индивидуального мастерства. Единственное, как они в команде будут действовать? Они же никогда вместе не играли.

Таджикистан — точно сыгранная сборная: тренируются вместе, да и играют не первый год вместе. Любой из вариантов подходит. Нам главное играть матчи и смотреть, что мы можем на фоне этих соперников.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 02:42
С Латинской Америкой играйте! Там масса сильных сборных. Нет мы с Таджикистаном будем спаринговать. 🤦‍♂️
minai
minai
вчера в 22:22
.. и с первой лигой, и со второй, и с медиалигой. Да пошли они все эти ФИФЫ, УЕФЫ, у нас тут дел невпроворот !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:12
а зачем это легионерам??? а то нашлось всяких умников советчиков
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:09
Да так и будет, выбирать то не с кого
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:15
Хорошие леги разъедутся по своим сборным, но и средние посопротивляются вполне.
Кого только тренером поставить?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:44
А Карпин молчит
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:35
Сборной России можно сыграть и с Таджикистаном, и с легионерами, и можно одновременно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25
Подвозите , кто следующий !)
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