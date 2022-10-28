Кузнецов: «Сборной России можно сыграть и с Таджикистаном, и с легионерами»

Экс-футболист ЦСКА высказался о матче сборной России с командой Таджикистана.

В нашей ситуации любой вариант приемлем, потому что другого не дано. Надо пользоваться тем, что у нас есть. Сборной России можно сыграть и с Таджикистаном, и со сборной легионеров РПЛ .

Что касается матча с легионерами, это будет хорошая практика. У иностранцев хороший уровень индивидуального мастерства. Единственное, как они в команде будут действовать? Они же никогда вместе не играли.

Таджикистан — точно сыгранная сборная: тренируются вместе, да и играют не первый год вместе. Любой из вариантов подходит. Нам главное играть матчи и смотреть, что мы можем на фоне этих соперников.