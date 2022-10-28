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Хомуха: «В „Локомотиве“ управленческий сбой на всех уровнях»

вчера, 20:53

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о текущей ситуации в «Локомотиве».

В чём ключевая проблема «Локомотива»? Это управленческий сбой на всех уровнях, и в самой команде то же самое. Игроки собраны неплохие, но результат оставляет желать лучшего значительно. На всех уровнях в клубе возникают проблемы, которые не позволяют развиваться.

Насколько я понимаю, Пашинин и Лоськов не являются ключевыми фигурами в принятии решений, поэтому существенной разницы не будет, но то, что два человека, которые отдали много лет этому клубу в качестве футболистов – неплохое решение, но не ключевое.

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dtb3vv2h89bb
вчера в 21:23
пока не придут в клуб люди футбола ничего не сдвинется с мертвой точки...
Гость
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