Гаджи Гаджиев: «Мы очень любим критиковать своих тренеров»

Экс-тренер «Анжи» поделился мнением о критике работы главного тренера «Ференцвароша» .

Мы очень любим критиковать своих тренеров, но зачастую критика необоснованная. Все в футболе проигрывают… Черчесова глупо и некрасиво уничтожали после неудачи сборной России на Евро-2020. Но он удачно выступил на ЧМ -2018, да и нормально тренировал клубы: взял титулы в Польше.

Сейчас с «Ференцварошем» выиграл чемпионат и Кубок, а ещё и вывел клуб в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Результаты показывают, что Черчесов — квалифицированный и качественный тренер. Он точно один из лучших специалистов в России.