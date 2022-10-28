Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеВенгрия. Чемпионат I 2022/2023

Гаджи Гаджиев: «Мы очень любим критиковать своих тренеров»

вчера, 22:43

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о критике работы главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Мы очень любим критиковать своих тренеров, но зачастую критика необоснованная. Все в футболе проигрывают… Черчесова глупо и некрасиво уничтожали после неудачи сборной России на Евро-2020. Но он удачно выступил на ЧМ-2018, да и нормально тренировал клубы: взял титулы в Польше.

Сейчас с «Ференцварошем» выиграл чемпионат и Кубок, а ещё и вывел клуб в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Результаты показывают, что Черчесов — квалифицированный и качественный тренер. Он точно один из лучших специалистов в России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»
Сегодня, 11:16
Колосков: «Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще»
Сегодня, 00:54
Масалитин: «„Локомотиву“ нужно возвращать Сёмина»
Вчера, 23:35
Шишкин: «Черчесов умеет удивлять»
Вчера, 22:55
Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер
Вчера, 22:29
Пятибратов: «Естественно, мы рассчитывали на другой результат»
Вчера, 21:59
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:55
Такова их участь
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:46
А что же нам, чужих критиковать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 