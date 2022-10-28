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Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер

вчера, 22:29

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал мнение, согласно которому он является лучшим тренером России.

Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира. Надо будет понять, в каком состоянии вернутся и, извиняюсь, вернутся ли вообще. Потому что трансферный интерес к ним есть.

Что касается разговоров о том, что я лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:43
многие так говорят ...
но обычно это лукавство
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 05:46
Не знаю кто такое говорит....да вчера все неокрепшие умы лебезили перед тобой...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Понимаю Стаса, есть честь и совесть, а мнение черданцевых не вечно, не стабильно даже в течении короткого времени
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер .

Он не просто джигит и хороший тренер, но и человек который читает Киплинга !)
Futurista
Futurista
вчера в 22:49
Гость
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