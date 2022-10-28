Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер .

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал мнение, согласно которому он является лучшим тренером России.
Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира. Надо будет понять, в каком состоянии вернутся и, извиняюсь, вернутся ли вообще. Потому что трансферный интерес к ним есть.
Что касается разговоров о том, что я лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг.
но обычно это лукавство
но обычно это лукавство
Он не просто джигит и хороший тренер, но и человек который читает Киплинга !)
Он не просто джигит и хороший тренер, но и человек который читает Киплинга !)