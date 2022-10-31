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Агбонлахор: «Кукурелья — не самая удачная покупка „Челси“»

вчера, 08:17

Экс-нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что «Челси» зря приобрел права на защитника Марка Кукурелью.

Когда я вижу матчи Кукурельи в «Челси»... Возможно, он выглядел неплохо в двух встречах. В игре против МЮ его заменили уже на 36-й минуте, им пожертвовали, чтобы изменить схему игры. В матче с «Брайтоном» его убрали на 64-й минуте.

«Челси» за него отдал 60 миллионов фунтов, а в запасе у них сидит Бен Чилуэлл. Почему его нет в стартовом составе, почему там нет Обамеянга? Эти игроки способны играть дважды в неделю. У команды слишком большая ротация. А Кукурелья, на мой взгляд, это не самая удачная покупка «Челси».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 16:04
Я бы даже сказал провальная,чего уж там.
z3qzaf5hcyjw
z3qzaf5hcyjw
вчера в 09:09
Куку ваше бабло на Кукурелью
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:44
Какая фамилия, такой и игрок)))
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