Агбонлахор: «Кукурелья — не самая удачная покупка „Челси“»

Экс-нападающий «Астон Виллы» считает, что «Челси» зря приобрел права на защитника .

Когда я вижу матчи Кукурельи в «Челси»... Возможно, он выглядел неплохо в двух встречах. В игре против МЮ его заменили уже на 36-й минуте, им пожертвовали, чтобы изменить схему игры. В матче с «Брайтоном» его убрали на 64-й минуте.

«Челси» за него отдал 60 миллионов фунтов, а в запасе у них сидит Бен Чилуэлл. Почему его нет в стартовом составе, почему там нет Обамеянга? Эти игроки способны играть дважды в неделю. У команды слишком большая ротация. А Кукурелья, на мой взгляд, это не самая удачная покупка «Челси».