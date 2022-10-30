Гаттузо: «Я не согласен с тем, что „Барселона“ играла лучше „Валенсии“»

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вчера, 12:29

Главный тренер «Валенсии» прокомментировал слова о том, что «Барселона» играла лучше его команды в субботнем поединке Ла Лиги.

Хави говорит, что «Барселона» играла намного лучше. Я очень уважаю Хави, мне нравится, как он понимает футбол, он отличный тренер. Я утверждаю, что мы рисковали в первом тайме, и я не помню действий «Барселоны». Кажется, я видел другой матч. Если Хави говорит, что «Барселона» превосходит «Валенсию», я его уважаю, но я с ним не согласен.

Вчера «Барселона» в гостях минимально обыграла «Валенсию» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 93-й минуте встречи забил нападающий каталонцев .