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Гаттузо: «Я не согласен с тем, что „Барселона“ играла лучше „Валенсии“»

вчера, 12:29
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал слова Хави о том, что «Барселона» играла лучше его команды в субботнем поединке Ла Лиги.

Хави говорит, что «Барселона» играла намного лучше. Я очень уважаю Хави, мне нравится, как он понимает футбол, он отличный тренер. Я утверждаю, что мы рисковали в первом тайме, и я не помню действий «Барселоны». Кажется, я видел другой матч. Если Хави говорит, что «Барселона» превосходит «Валенсию», я его уважаю, но я с ним не согласен.

Вчера «Барселона» в гостях минимально обыграла «Валенсию» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 93-й минуте встречи забил нападающий каталонцев Роберт Левандовски.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:21
я тоже не согласен
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:55
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 14:44
    Можно долго дискутировать кто был лучше, а вот счёт уже не исправишь.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 14:15
    Скорее всего лучше играли.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:01
    Гаттуза прав - барса отстой!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 13:17
    Гаттузо походу реально смотрел другой матч, учитывая счёт 0.19 у Валенсии против 2.33 у Барсы по xg
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:47
    Это мнение Гаттузо! У Хави своё! А главное счёт))
    kg3u45pemrmm
    kg3u45pemrmm
    вчера в 12:40
    ничего удивительного, у каждого свое мнение...
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