Чинквини: «Товарищеский матч между Россией и Италией — отличная идея»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что хотел бы увидеть товарищеский матч национальной команды против сборной Италии.

Как по мне, товарищеский матч между сборными России и Италии — отличная идея. Но в данный момент проведение такой игры кажется не слишком реальным, вероятность не очень высока. Политическая ситуация не совсем подходящая для такого мероприятия. Но очень надеюсь, что когда-то такая игра будет возможна.

Будет ли выше вероятность этой игры после чемпионата мира? Надеюсь на это, график еще не сверстан. Я всегда переживаю за Россию, возможно, приеду на следующей неделе в Москву — у меня там осталась квартира.