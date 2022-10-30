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Чинквини: «Товарищеский матч между Россией и Италией — отличная идея»

вчера, 18:13

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что хотел бы увидеть товарищеский матч национальной команды против сборной Италии.

Как по мне, товарищеский матч между сборными России и Италии — отличная идея. Но в данный момент проведение такой игры кажется не слишком реальным, вероятность не очень высока. Политическая ситуация не совсем подходящая для такого мероприятия. Но очень надеюсь, что когда-то такая игра будет возможна.

Будет ли выше вероятность этой игры после чемпионата мира? Надеюсь на это, график еще не сверстан. Я всегда переживаю за Россию, возможно, приеду на следующей неделе в Москву — у меня там осталась квартира.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:16
Сам себе верит это вермешель, врядли.
Гость
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