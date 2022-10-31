Невилл: «У МЮ отличные шансы на попадание в первую четвёрку»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» верит, что «дьяволы» попадут в топ-4 таблицы Премьер-Лиги по итогам сезона.

Полагаю, что на данный момент у МЮ отличные шансы на попадание в первую четверку. Отличные. Думаю, у «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» достаточно трудностей для того, чтобы МЮ понял, что их можно обогнать. Еще 4-5 недель назад я не мог о таком и подумать.