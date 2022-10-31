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Невилл: «У МЮ отличные шансы на попадание в первую четвёрку»

вчера, 08:28

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл верит, что «дьяволы» попадут в топ-4 таблицы Премьер-Лиги по итогам сезона.

Полагаю, что на данный момент у МЮ отличные шансы на попадание в первую четверку. Отличные. Думаю, у «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» достаточно трудностей для того, чтобы МЮ понял, что их можно обогнать. Еще 4-5 недель назад я не мог о таком и подумать.

Сравните атаку МЮ и линию нападения «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Челси», у «Юнайтед» она самая слабая. Но при тен Хаге у команды появилось то, что помогает ей сражаться, – сильный командный дух.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:08
Еще бы был забивной нап. Может если победили Ньюкасл и Челси победили и были бы на 3-ем месте.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 09:48
Поживем увидим!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:58
После провального старта ситуация изменилась и Манчестер Юнайтед может побороться за высокие места.
Gahi
Gahi
вчера в 08:39
У каждой команды есть шанс, главное его не упустить. Удачи
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