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Салихова: «Ваноли хотел сделать из „Спартака“ „Интер“»

вчера, 11:07

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об экс-наставнике «красно-белых» Паоло Ваноли.

Ваноли — хороший, искренний человек. А как тренер он — это собранность, дотошность, все время сконцентрирован, мелочей для него не существует, тотальная погруженность не только в команду, но и в жизнь клуба. Как и Абаскаль, он к первому собеседованию знал каждого игрока и показывал схемы, кто будет в основе, кто на замену, как играть при травмах. Более того, он спрашивал, как правильно произносить фамилии игроков.

У нас не было конфликтов. Паоло хотел сделать из «Спартака» «Интер» — в плане самоотдачи, вовлеченности и ответственности всех за результат, начиная от простых сотрудников, юридического отдела, фотографов до команды. То есть клуба-семьи. Он многое поменял в плане дисциплины. Равнодушных не было. А я все время спрашивала у него, как было в «Челси» и других клубах, где он работал, что надо изменить в организации питания футболистов, физиотерапии и т.д.

Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за восемь и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет — мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр. Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для «Спартака», правильно расставил приоритеты и взял Кубок.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 13:40
    Loko57
    Loko57 ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 10:45
    Если что... название города пишется с Большой Буквы))
    протон
    протон
    сегодня в 03:30
    Ваноли безумно круто играл в ЕК
    То что не пошло в чемпионате во многом вина Заремы, которая постоянно подкидывала в общий котел своей желчи. Как только эта мадмуазель ушла из клуба то результаты в чемпионате пошли в гору. К тренеру никто не лезет, не задает глупых вопросов - а как у вас там было, а что вы деалали, в от моя дочка схему игры нарисовала, давайте попробуем.....
    А так Зарема красивая, если еще поправиться топовая будет
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Loko57 (раскрыть)
    вчера в 12:46, ред.
    Чита - это город, если что)
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:40
    Даже не вериться, что чехарда с тренерами в Спартаке закончилась! Пьфу, пьфю, пьфю, что б не сглазить! Тук, тук, тук по дереву!
    Over 9000
    Over 9000
    вчера в 12:26
    привет проститутка давно не слышали ))
    Loko57
    Loko57 ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Если бы, всем известная чита, не покинула клуб, он бы отлично пошёл на дно без помощи тренеров и прочих.
    makkie
    makkie
    вчера в 11:51
    Ваноли за полгода вписал имя в историю Спартака, выиграв Кубок.
    За это спасибо и удачи!
    Теперь с нами Абаскаль и мы с удовольствием следим за его успехами.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:35
    У нас все иностранцы пытаются переделать российский клубы под себя: немцы Локомотив загубили, Ваноли чуть Спартак не испортил...
    Гость
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