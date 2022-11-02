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Бышовец: «„Зенит“ напоминает мне клуб Английской Премьер-Лиги»

сегодня, 00:30

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о текущем уровне игры «Зенита».

Сегодняшний «Зенит» — это команда, которая напоминает мне клуб АПЛ, имеющий два равноценных состава. У петербуржцев в резерве есть игроки национальной сборной: Ерохин, Сутормин, Мостовой. При этом, уровень игры, стиль, организация — всё это лежит в основном на иностранцах. В этом Юрий Гаврилов прав. Но сегодня мы наблюдаем такую же картину в ЦСКА, «Спартаке».

Что касается критерия, по которому определяется лучший тренер, то это, конечно, результат. И Семак достигает этого результата — впрочем, как и все его предшественники. Он лучший тренер России, альтернативы ему нет. Карпин? У него ограничены возможности: потенциал «Ростова» несравним с зенитовским, ведь он во многом определяется финансовыми возможностями. Также класс тренера можно определять результатами в еврокубках, но сейчас мы совершенно не можем использовать этот критерий.

Ранее Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:37
Бышовец случайно нашедший зарплатную ведомость наших ведущих клубов в коридоре РФС воскликнул : "О..так мы АПЛ.."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:53
Толя, не балуйся!
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 03:38
Ты в своем уме? Что ты несёшь?!?
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 01:22
Чем ниже уровень футбола в стране, тем больше дифирамбов.
Djorax
Djorax
сегодня в 00:38
В каком месте?
Гость
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