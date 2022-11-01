Бышовец: «Спад „Сочи“ можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров»

Бывший тренер «Локомотива» высказался о разочарованиях первого круга РПЛ .

Можно выделить несколько разочарований в первой части сезона — и это без «Химок» и «Торпедо». Да, спад «Сочи» можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров команды. Но такое выступление в чемпионате — разочарование.

Разочаровал «Локомотив». С теми условиями, возможностями и инфраструктурой, которые есть у клуба, стоило ожидать лучших результатов.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» смотрелись очень хорошо, но отъезд игроков и иные объективные причины сильно сказались на команде в этом сезоне.