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Бышовец: «Спад „Сочи“ можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров»

вчера, 22:28

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о разочарованиях первого круга РПЛ.

Можно выделить несколько разочарований в первой части сезона — и это без «Химок» и «Торпедо». Да, спад «Сочи» можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров команды. Но такое выступление в чемпионате — разочарование.

Разочаровал «Локомотив». С теми условиями, возможностями и инфраструктурой, которые есть у клуба, стоило ожидать лучших результатов.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» смотрелись очень хорошо, но отъезд игроков и иные объективные причины сильно сказались на команде в этом сезоне.

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nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:32
Конечно без Федотова Сочи не та .... Да и ЦСКА не тот.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:29
Федотов многое значил для курортников...
Гость
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