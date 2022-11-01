Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили: «Меня очень разочаровал „Локомотив“»

вчера, 23:54

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о текущем уровне игры «Локомотива».

Меня очень разочаровал «Локомотив». Не очень понятно, что творится в команде. Почему клуб, обеспеченный финансами, так плохо играет? Виновата бесконечная смена тренерских кадров или что-то другое?

Каждый человек может думать, как ему вздумается и навязывается. Сейчас «Локомотив» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году. Тогда команда вылетела из Высшей лиги под руководством Хусаинова и Крутикова. Если так случится, то это будет не очень приятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бышовец: «„Зенит“ напоминает мне клуб Английской Премьер-Лиги»
Сегодня, 00:30
Кобелев назвал лучших футболистов Премьер-Лиги
Сегодня, 00:15
Бышовец: «Спад „Сочи“ можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров»
Вчера, 22:28
Игонин: «Возможное возвращение Азмуна в „Зенит“ — это интересная история»
Вчера, 21:57
Билялетдинов: «„Локомотиву“ надо набрать как-то очки до паузы»
Вчера, 21:35
Булыкин: «Среди игроков в первом круге разочарованием стал Раконьяц»
Вчера, 20:10
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:47
Локо многих разочаровал но думаю что скоро все наладится!
minai
minai
сегодня в 00:03
А вот меня порадовал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 