КДК дисквалифицировал Гогниева на 3 матча и оштрафовал на 200 000 рублей

Глава КДК РФС рассказал, какие санкции будут применены к главному тренеру «Химок» по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

41-летний специалист был удалён со скамейки запасных за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, а позже в подтрибунном помещении нецензурно выразился в адрес комментатора игры Сергея Дурасова.

По рапорту делегата и протоколу матча рассматривали следующие нарушения. Не все игроки «Химок» прошли через микст-зону — штраф 50 тысяч рублей.

Рассматривали два эпизода по главному тренеру клуба Гогниеву. Гогниев приехал в РФС , с ним был юрист клуба. Мы рассматривали эпизод с высказыванием недовольства Гогниевым судье с использованием ненормативной лексики уже после удаления за две жёлтые карточки. Судья Бобровский подтвердил это сегодня, участвуя в заседании.

Второй эпизод — высказывание Гогниева в адрес Сергея Дурасова с использованием ненормативной лексики. Мы посмотрели видео и установили, что Дурасова Гогниев не оскорблял. Мы оценили это как неспортивное поведение из-за мата, а поведение Гогниева с судьями — оскорбительное. Решение — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учётом автоматической дисквалификации и назначить штраф — 200 тысяч рублей.