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КДК дисквалифицировал Гогниева на 3 матча и оштрафовал на 200 000 рублей

вчера, 15:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие санкции будут применены к главному тренеру «Химок» Спартаку Гогниеву по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

41-летний специалист был удалён со скамейки запасных за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, а позже в подтрибунном помещении нецензурно выразился в адрес комментатора игры Сергея Дурасова.

По рапорту делегата и протоколу матча рассматривали следующие нарушения. Не все игроки «Химок» прошли через микст-зону — штраф 50 тысяч рублей.

Рассматривали два эпизода по главному тренеру клуба Гогниеву. Гогниев приехал в РФС, с ним был юрист клуба. Мы рассматривали эпизод с высказыванием недовольства Гогниевым судье с использованием ненормативной лексики уже после удаления за две жёлтые карточки. Судья Бобровский подтвердил это сегодня, участвуя в заседании.

Второй эпизод — высказывание Гогниева в адрес Сергея Дурасова с использованием ненормативной лексики. Мы посмотрели видео и установили, что Дурасова Гогниев не оскорблял. Мы оценили это как неспортивное поведение из-за мата, а поведение Гогниева с судьями — оскорбительное. Решение — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учётом автоматической дисквалификации и назначить штраф — 200 тысяч рублей.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
Это называется - на всю катушку.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:16
Штрафы КДК идут красной нитью через все их наказания...
vova505
vova505
вчера в 20:53
Да уж
Его поведение это просто пипец ...
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Прежде чем матом крыть, загляни в кошелёк.
протон
протон
вчера в 19:19
Гогниев: "Штраф не признаю, пускай Терюшков оплачивает".
112910415
112910415
вчера в 19:12
как верёвочке не виться ...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:31
Никогда не было и тут опять !
dok66
dok66
вчера в 17:36
А чего ж за мат в прямом эфире , когда Садыков забил с пенальти , а вокруг куча болельщиков ? Все простили ? Он ведь не болельщик , а гл.тренер .
Naherger
Naherger
вчера в 17:23
Может и по делу...
НО!
Неприкосновенность "официальных" лиц подбешивает
Vadik
Vadik
вчера в 16:52
Одним словом, отставка Юрана из-за самодурства владельца дорого Химкам обходится. И игры результата нет, и штрафы.... Развал Химок достигает апогея!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:26
Ну, это не Федотов же!). И не ЦСКА. 2 матча условно и один матч вдоль по питерской! За каждый матерок. А Федот на другом языке общался!?).
Gotlib
Gotlib
вчера в 15:36
А Дурас чем не угодил Гогнию?
n4cgfdrsgsmx
n4cgfdrsgsmx
вчера в 15:34
КДК выступил здесь в роли Моро. Осталось только истеричного физрука на трубу загнать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:24
Сурово они с ним, но по заслугам...
szuhsfcf7un7
szuhsfcf7un7
вчера в 15:23, ред.
Его и так бесноватые выпученные моргалы от такого вообще на лоб вылезут
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