Роман Павлюченко дисквалифицирован на 8 матчей Второй лиги

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Знамя Ногинск» дисквалифицирован за инцидент, который произошёл после матча против «Космоса».

Ударил по металлическому ограждению ногой. После окончания матча он ждал Кузина (футболист «Космоса») в подтрибунном помещении. Оказал физическое воздействие — взял за воротник футболки. Павлюченко не принял участия в КДК , но прислал письмо.

За оскорбительное и неспортивное поведение и попытку оказать физическое воздействие — штраф 10 тысяч рублей и дисквалификация на 8 матчей Второй лиги.