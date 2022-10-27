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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Роман Павлюченко дисквалифицирован на 8 матчей Второй лиги

вчера, 15:33

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Знамя Ногинск» Роман Павлюченко дисквалифицирован за инцидент, который произошёл после матча против «Космоса».

Ударил по металлическому ограждению ногой. После окончания матча он ждал Кузина (футболист «Космоса») в подтрибунном помещении. Оказал физическое воздействие — взял за воротник футболки. Павлюченко не принял участия в КДК, но прислал письмо.

За оскорбительное и неспортивное поведение и попытку оказать физическое воздействие — штраф 10 тысяч рублей и дисквалификация на 8 матчей Второй лиги.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 01:04
Встретил бы Павлюна на улице, начистил бы рот, чтоб знал, как на людей 92аться
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:11
У нас здесь пожизненно бы дали, возьми негодяя за шиворот)))
Ветер23
Ветер23
вчера в 21:01, ред.
а ведь мог и стульчиком в кафешке
Nare
Nare
вчера в 17:55
Карьера как надо.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:08
Никогда его не уважал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:36
"Достойное" завершение в общем - то неплохой карьеры. "Запоминается последняя сказанная фраза" - так говорил Штирлиц. Вот и в памяти людской Роман останется не как призёр ЧЕ и отличный футболист "Спартака" и "Тоттенхема"...
Tostao
Tostao
вчера в 16:19, ред.
Кузин, согласно этой информации, не причём - мишенями заслуженного мастера спорта были металлическое ограждение и ворот футболки, в которой совершенно случайно оказался игрок "Космоса".
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:58
И ещё: За физическое воздействие (удар ногой) по металлическому ограждению — ампутация ноги.
Futurista
Futurista
вчера в 15:49
Слесарь Кузин (футболист Космоса) что то не то ляпнул "Спящему гиганту" )...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:37
Ну выпил лишнего, с кем не бывает...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:36
Не так много и дали.
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