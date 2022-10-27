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вчера, 18:09

ФИФА пригрозила Тунису исключением из числа участников ЧМ -2022. Причиной стали подозрения в том, что власти Туниса вмешивались в работу местной федерации футбола, что строго запрещено нормами ФИФА .

Министр спорта Туниса уже подтвердил, что получил письмо от ФИФА с требованиями прояснить ситуацию.