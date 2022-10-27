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ФИФА пригрозила Тунису исключением из числа участников ЧМ-2022

вчера, 18:09

ФИФА пригрозила Тунису исключением из числа участников ЧМ-2022. Причиной стали подозрения в том, что власти Туниса вмешивались в работу местной федерации футбола, что строго запрещено нормами ФИФА.

Министр спорта Туниса уже подтвердил, что получил письмо от ФИФА с требованиями прояснить ситуацию.

На ЧМ-2022 Тунис попал в одну группу с Францией, Данией и Австралией.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 23:34
ФИФА - Федерация Исключительных Фанатиков Америки.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:24
А почему ни слова про катарцев?
minai
minai
вчера в 23:06
Эта вонючая фифа уже не знает как выставить свою вонючую значимость в околофутбольном вонючем сообществе.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:16
ФИФА сами гнелые
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:09
Ну естественно ! Хохлов же нужно куда-нибудь впихнуть !
алекc 1960
алекc 1960 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:43
    Apokalipsys
    Apokalipsys
    вчера в 19:46
    Ага-"судья продажная" (с)
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:44
    Тут явно австралийцы стараются.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ xk5qpwfs5973 (раскрыть)
    вчера в 19:41
    да не с руки, а из корыта хлебают!
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 19:39
    А фифа сама постоянно вмешивается в политику самым наглым образом, подменяя спортивные принципы политикой и находится под внешним управлением известных политических сил и всем в мире это хорошо известно! То есть: чья бы корова мычала!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:34
    ФиФа совсем обнаглели
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 19:22
    Фифа ручная организация!
    la-respect0
    la-respect0 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Как и в работу НАТО и ООН , собственно, а они имеют право 🤣🤦
    adekvat
    adekvat
    вчера в 19:13
    А в работу ФИФА никакие правительства не вмешиваются?
    РусБрянск
    РусБрянск
    вчера в 19:11
    И это говорит ФИФА который исключил наши команлы по указке извне и где ему не помешали спортивные принципы. Фифа ты стал все делать не ради спорта
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:08
    Получили распоряжение от пиндосов
    xk5qpwfs5973
    xk5qpwfs5973
    вчера в 19:06
    что ФИФА, что МОК все кормятся с одной руки...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:52
    ФИФА на глазах превращается в прототип НАТО на спортивной площадке.
    Blackburn Rovers
    Blackburn Rovers
    вчера в 18:39
    Бред какой-то!
    pomor45
    pomor45 ответ Little Caprice (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Пиндосы не вмешиваются, а просто руководят ФИФА. Тех, кто не повинуется ошельмовывают и убирают.
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 18:25
    "власти Туниса вмешивались в работу местной федерации футбола, что строго запрещено нормами ФИФА"

    Это настолько смешная формулировка, учитывая то, что в работу самой ФИФА вмешиваются власти некоторых стран :)
    dok66
    dok66
    вчера в 18:25
    Что за формулировка "государство вмешивается" ? Вообще сборная - это представитель государства , и как тут без него ?
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    вчера в 18:17
    Видимо ФИФА поняли, в какую ж...у себя загнали, отдав мундиаль в Катар и хотят Италию на него затащить, чтобы хоть какую-то зрелищность придать этому унылому действу
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 18:12
    Продажные ФИФАвцы обнаглели до беспредела.
    Гость
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