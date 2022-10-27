ФИФА пригрозила Тунису исключением из числа участников ЧМ-2022. Причиной стали подозрения в том, что власти Туниса вмешивались в работу местной федерации футбола, что строго запрещено нормами ФИФА.
Министр спорта Туниса уже подтвердил, что получил письмо от ФИФА с требованиями прояснить ситуацию.
На ЧМ-2022 Тунис попал в одну группу с Францией, Данией и Австралией.
Это настолько смешная формулировка, учитывая то, что в работу самой ФИФА вмешиваются власти некоторых стран :)
Это настолько смешная формулировка, учитывая то, что в работу самой ФИФА вмешиваются власти некоторых стран :)